Làm rõ người phụ nữ "chặt chém" du khách nước ngoài

ANTD.VN - Sau khi mạng xã hội lan truyền clip phản ánh một phụ nữ bán bánh rán thu 430.000 đồng của khách du lịch nước ngoài cho 10 chiếc bánh, Công an phường Hoàn Kiếm, Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ.

Chiều 10-6-2026, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) phát hiện một đoạn video clip được đăng tải trên mạng xã hội Facebook phản ánh việc một du khách nước ngoài mua 10 chiếc bánh rán của một phụ nữ bán hàng rong tại khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm với số tiền 430.000 đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Chỉ huy Công an phường Hoàn Kiếm đã chỉ đạo Tổ Cảnh sát trật tự khẩn trương xác minh, làm rõ nội dung phản ánh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định người phụ nữ xuất hiện trong clip là chị P.T.Y., SN 1976, trú tại xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh.

Người phụ nữ bị tố "chặt chém" 10 cái bánh rán giá 430.000 đồng cho du khách nước ngoài

Tại cơ quan Công an, người phụ nữ đã thừa nhận nội dung phản ánh trong đoạn video là đúng sự thật, đồng thời bày tỏ nguyện vọng hoàn trả lại số tiền đã thu không đúng cho vị khách nước ngoài.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Công an phường Hoàn Kiếm đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với chị P.T.Y. về hành vi “Bán hàng rong nhỏ lẻ không đúng quy định”. Đồng thời, lực lượng chức năng tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở người này nghiêm túc chấp hành các quy định trong hoạt động kinh doanh, thực hiện niêm yết và bán hàng đúng giá, không có hành vi thu tiền bất hợp lý đối với khách hàng, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài.

Việc kịp thời phát hiện, xác minh và xử lý vụ việc thể hiện tinh thần trách nhiệm của Công an phường Hoàn Kiếm trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện, giữ gìn hình ảnh đẹp của Thủ đô Hà Nội trong mắt người dân và du khách quốc tế.

Thời gian tới, gắn với việc triển khai phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hoàn Kiếm tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tận tụy phục vụ Nhân dân, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, bình yên và phát triển.