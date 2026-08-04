Rào chắn một phần đường Trần Khánh Dư để thi công đường dây điện, ô tô chỉ lưu thông một chiều

ANTD.VN - Từ nay đến hết 30/9, ô tô chỉ được lưu thông một chiều trên phố Trần Khánh Dư, đoạn từ ngã ba Trần Hưng Đạo đến ngã ba Nguyễn Huy Tự.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa cho phép đơn vị thi công rào chắn một phần đường Trần Khánh Dư- Trần Hưng Đạo để thi công công trình: Cải tạo đường dây 110kV Mai Động – Trần Hưng Đạo.

Theo đó, phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên phố Trần Hưng Đạo (từ TBA 110kV Trần Hưng Đạo đối diện cổng bệnh viện 108 - ngã ba phố Trần Hưng Đạo giao đường Trần Khánh Dư) phục vụ thi công hào cáp ngầm 110kV từ điểm GC.50 đến điểm F dài 192,5m. Rào chắn phạm vi thi công bằng rào tôn di động, thời gian rào từ 22h00, thu dọn rào chắn, hoàn trả mặt bằng bảo đảm an toàn giao thông trước 5h00 sáng;

Lòng đường phố Trần Hưng Đạo bị thu hẹp còn 8,0 m tổ chức các phương tiện lưu thông hai chiều.

Đối với vị trí đào cắt ngang đường phố Trần Hưng Đạo, tại cổng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, vị trí đào cắt ngang cổng Bệnh viện rào chắn phạm vi thi công bằng rào di động không quá ½ bề rộng mặt đường để thi công. Thi công xong, hoàn trả bảo đảm mặt đường êm thuận, an toàn cho phương tiện tham gia giao thông mới tiến hành thực hiện trên ½ phần mặt đường còn lại.

Ô tô chỉ được lưu thông 1 chiều trên phố Trần Khánh Dư đoạn từ ngã ba Trần Hưng Đạo đến Nguyễn Huy Tự

Phương án tổ chức giao thông trên đường Trần Khánh Dư (tại ngã ba đường Trần Khánh Dư giao phố Trần Hưng Đạo đến ngã ba Trần Khánh Dư- Nguyễn Huy Tự rào chắn phạm vi thi công bằng rào tôn cố định. Lòng đường bị thu hẹp còn lại 4,5m. Do đó tổ chức giao thông một chiều đối với xe ô tô trên đường Trần Khánh Dư, chiều từ ngã ba đường Trần Khánh Dư - phố Trần Hưng Đạo đến ngã ba đường Trần Khánh Dư - phố Nguyễn Huy Tự; cấm ô tô chiều ngược lại.

Các phương tiện ô tô đi theo hướng phố Nguyễn Huy Tự - Trần Thánh Tông - Trần Hưng Đạo - Trần Khánh Dư.

Phương án tổ chức giao thông trên đường Trần Khánh Dư (ngã ba đường Trần Khánh Dư giao phố Nguyễn Huy Tự đến ngã ba đường Trần Khánh Dư giao phố Vân Đồn), phục vụ thi công hào cáp ngầm 110kV từ điểm E1 đến cột 19A dài 46m. Rào chắn phạm vi thi công bằng rào tôn cố định. Mặt đường Trần Khánh Dư bị thu hẹp còn 6m, tổ chức các phương tiện lưu thông hai chiều.

Phương án tổ chức giao thông trên đường Trần Khánh Dư (tại ngã ba đường Trần Khánh Dư giao đường Vân Đồn), phục vụ thi công hào cáp ngầm 110kV đoạn từ điểm E1 đến cột 19A dài 25m. Rào chắn phạm vi thi công bằng rào di động, không quá ½ bề rộng mặt đường để thi công. Thi công xong, hoàn trả tạm mặt đường và phủ tấm thép dày 2 cm, bảo đảm an toàn, êm thuận cho các phương tiện lưu thông mới tiến hành thực hiện trên ½ phần mặt đường còn lại.

Mặt đường Trần Khánh Dư tại ngã ba Vân Đồn bị thu hẹp còn 8m- 8,5m, tổ chức các phương tiện lưu thông hai chiều.

Phương án tổ chức giao thông trên đường Trần Khánh Dư (đối diện ngã ba đường Trần Khánh Dư giao đường Lê Quý Đôn), phục vụ thi công hầm nối cáp ngầm 110kV HN6 dài 12,2m, rộng 5m. Phạm vi rào chắn thi công bằng rào tôn cố định. Đường Trần Khánh Dư bị thu hẹp còn lại 14m, tổ chức các phương tiện lưu thông hai chiều. Thời gian thực từ nay đến 30/9/2026.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu việc thi công không được đồng thời thi công các vị trí đào ngang tại các nút giao và trên phố Trần Hưng Đạo để tránh gây ùn tắc giao thông.