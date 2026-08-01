Điều chỉnh giao thông nút Cổ Linh- Đàm Quang Trung để hạn chế ùn tắc

ANTD.VN - Từ hôm nay 1/8, Sở Xây dựng Hà Nội bắt đầu thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Đàm Quang Trung, phường Long Biên, nhằm phục vụ thi công hầm chui tại nút giao Cổ Linh, đồng thời hạn chế nguy cơ ùn tắc trong khu vực.

Phạm vi điều chỉnh tập trung tại khu vực cổng siêu thị Aeon Mall Long Biên, nơi đang bị thu hẹp mặt đường do rào chắn phục vụ thi công các hạng mục hầm kín và hầm hở.

Theo phương án điều chỉnh mới, từ 5h đến 23h hàng ngày, ô tô chỉ được lưu thông một chiều từ cổng siêu thị Aeon Mall Long Biên ra đường Đàm Quang Trung.

Ô tô đang di chuyển trên đường Đàm Quang Trung có nhu cầu vào siêu thị không được rẽ trực tiếp tại khu vực cổng.

Các phương tiện phải đi thẳng, sau đó rẽ phải vào phố Nguyễn Ngọc Chân để tiếp cận các lối vào Aeon Mall Long Biên từ đường Nguyễn Ngọc Chân hoặc đường Cổ Linh.

Sở Xây dựng Hà Nội đồng thời tổ chức các hướng phân luồng từ xa nhằm giảm áp lực giao thông cho đường Đàm Quang Trung.

Hà Nội tổ chức lại giao thông nút giao Cổ Linh- Đàm Quang Trung để hạn chế ùn tắc

Cụ thể, phương tiện từ đường Cổ Linh đi quốc lộ 5 được hướng dẫn di chuyển theo lộ trình Cổ Linh - Nguyễn Ngọc Chân - Đàm Quang Trung.

Các phương tiện có nhu cầu quay đầu để đi về phía cầu Vĩnh Tuy được khuyến nghị di chuyển theo hướng Cổ Linh - cầu vượt Cổ Linh, quay đầu tại điểm mở dải phân cách trên đường Cổ Linh, sau đó rẽ phải đi cầu Vĩnh Tuy.

Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố được giao phối hợp với các đơn vị liên quan lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo, vạch sơn và tổ chức phân luồng từ xa.

Trong 7 ngày đầu triển khai, cơ quan chức năng sẽ theo dõi tình hình giao thông thực tế, đánh giá hiệu quả của phương án để kịp thời điều chỉnh nếu phát sinh bất cập.

Công an TP Hà Nội sẽ bố trí lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với Công an phường Long Biên điều tiết, hướng dẫn phương tiện tại khu vực nút giao Cổ Linh - Đàm Quang Trung.

Cơ quan chức năng cũng đề nghị Aeon Mall Long Biên chủ động tổ chức giao thông nội bộ, bố trí khu vực đỗ xe phù hợp với từng giai đoạn thi công, tránh để phương tiện xếp hàng hoặc dừng đỗ gây ảnh hưởng đến giao thông bên ngoài.

Người dân khi lưu thông qua khu vực cần chú ý quan sát, chấp hành hệ thống biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn, hạn chế ùn tắc.

Nút giao Cổ Linh- Đàm Quang Trung hiện đang được thi công hầm chui Cổ Linh. Đơn vị thi công hiện đã rào chắn nhiều đoạn đường, gây thu hẹp lòng đường dẫn đến tình trạng thường xuyên ùn tắc theo cả hai chiều vào trung tâm thành phố và từ trung tâm thành phố về hướng Long Biên.