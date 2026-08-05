Quyết liệt thực hiện có hiệu quả các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự

ANTD.VN - Sáng nay (5-8), Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác công an tháng 7 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8-2026 của CATP Hà Nội.

Cùng dự có các đồng chí Phó Giám đốc CATP: Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Đại tá Nguyễn Đức Long. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu công an các đơn vị, địa phương trên toàn thành phố.

Những kết quả nổi bật

Đánh giá chung trong tháng 7-2026, bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Công an Thành phố, sự nỗ lực, quyết tâm cao của CBCS các đơn vị, lực lượng Công an Thủ đô tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Toàn cảnh hội nghị

Nổi bật đã tổ chức, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, chuỗi các hoạt động chính trị, văn hóa kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân và Gala “Tổ quốc bình yên” do Bộ Công an, CATP tổ chức. Nhạy bén, quyết liệt đấu tranh, xử lý các đối tượng liên quan cuốn sách “Chuyện với Thanh”.

Các đơn vị tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ triển khai các dự án trọng điểm.

Trong công tác phòng chống tội phạm, đã điều tra, khám phá nhiều vụ án nổi bật trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Điển hình đã khởi tố 25 vụ, 248 bị can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền liên quan vụ “hợp đồng kỳ nghỉ”. Đấu tranh, xử lý ổ nhóm các đối tượng hoạt động tội phạm công nghệ cao trên không gian mạng. Tham mưu UBND TP phối hợp Bộ Công an tổ chức thành công các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì Hội nghị

Công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được thực hiện hiệu quả. CATP đã tổ chức sơ kết 6 tháng thực hiện các nhiệm vụ giải quyết “điểm nghẽn” trật tự đô thị và ùn tắc giao thông với những kết quả rất tích cực, được lãnh đạo các cấp ghi nhận, biểu dương và được nhân dân đồng tình ủng hộ, các cơ quan báo chí, truyền thông phản ánh tích cực.

CATP đã cử 10 CBCS thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tham gia đoàn công tác của Bộ Công an khắc phục hậu quả thảm họa động đất kép tại Venezuela. Tham mưu tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với tinh thần sôi nổi, tạo sức lan tỏa; thành lập đội tuyển tham gia Hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi” khu vực miền Bắc lần thứ I năm 2026 và đã giành giải cao nhất tại Hội thi.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại Hội nghị

Công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, tài chính, hậu cần, kỹ thuật, chuyển đổi số tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt những kết quả quan trọng. Cụ thể Phòng Tổ chức cán bộ đã chủ động tham mưu ban hành Hướng dẫn về thực hiện thí điểm đánh giá, xếp loại cán bộ hàng tháng bằng phương pháp sử dụng chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI, OKR); đẩy nhanh tiến độ thủ tục giới thiệu địa điểm đất để đầu tư xây dựng trụ sở Công an cấp xã; ký kết Biên bản ghi nhớ, Chương trình phối hợp với Mobifone và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Chủ động nắm tình hình, tham mưu giải quyết nhiều vấn đề

Dưới sự điều hành của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phòng An ninh nội địa đã tham luận nội dung công tác liên quan đến lĩnh vực giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm; Phòng An ninh chính trị nội bộ báo cáo về tình hình dư luận nhân dân về chủ trương lớn của thành phố như sáp nhập tổ dân phố, trục cảnh quan Đại lộ sông Hồng; Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tham luận về nội dung đấu tranh phòng chống tội phạm, thông tin xấu độc, bảo vệ an ninh trên không gian mạng.

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị

Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu một số đơn vị báo cáo tình hình hoạt động của tội phạm hiện nay và các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa cũng như kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm; Một số nhiệm vụ khác cũng được đồng chí Giám đốc yêu cầu các Phòng Cảnh sát giao thông, Tổ chức cán bộ, Hậu cần và Viễn thông tin học báo cáo tại hội nghị...

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị

Sau các tham luận, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đều có nhận xét, đánh giá, chỉ đạo nhiệm vụ cần triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại trong công tác an ninh, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; giao nhiệm vụ cụ thể cho Công an xã, phường.

Theo đó, các đơn vị tổ chức quán triệt 2 Nghị quyết về Chiến lược An ninh quốc gia và Xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển đến từng CBCS, đưa nghị quyết vào thực hiện theo tinh thần nắm vững, hiểu sâu và hành động.

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị

Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội Khóa XV. Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt quyết liệt trong công tác tham mưu, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là với các dự án trọng điểm; đảm bảo an ninh tôn giáo, an ninh chính trị nội bộ; thực hiện hiệu quả nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, của Thành ủy liên quan đến vấn đề tăng cường công tác bảo vệ an ninh kinh tế trong tình hình mới; tăng cường công tác bảo vệ trên không gian mạng, đảm bảo an ninh thông tin, an toàn mạng; công tác quản lý người nước ngoài.

Kiểm đếm, đánh giá chỉ tiêu công tác được giao

Đồng tình với nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, tại kết luận Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã nhấn mạnh một số nội dung trong các lĩnh vực an ninh, phòng chống tội phạm, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tài chính, hậu cần, kỹ thuật, chuyển đổi số.

Cụ thể trong công tác an ninh, theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua 2 Nghị quyết về Chiến lược An ninh quốc gia và xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển với nhiều quan điểm chỉ đạo, nhận thức, tư duy mới, quan trọng và tại Hội nghị học tập Nghị quyết toàn quốc, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an quán triệt nội dung 2 Nghị quyết, đặt ra yêu cầu các đơn vị phải tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc.

Do đó, Ban Giám đốc giao Phòng Tham mưu chủ trì, phối hợp các đơn vị khẩn trương tham mưu Thành ủy tổ chức triển khai thực hiện trong hệ thống chính trị, xây dựng Chương trình hành động đề ra các nhiệm vụ cụ thể, đột phá trên các lĩnh vực theo phương châm 6 rõ đưa Nghị quyết vào thực tiễn.

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị

Cùng trong lĩnh vực công tác này, đồng chí Giám đốc CATP yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai các biện pháp phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trọng điểm; công tác an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an toàn, an ninh mạng…

Trong công tác phòng chống tội phạm, quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện các biện pháp, giải pháp phòng ngừa tội phạm đường phố, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, các đối tượng tâm thần gây án, tội phạm liên quan đến thanh - thiếu niên; thường xuyên kiểm danh, kiểm diện đối với số thanh - thiếu niên hư; kịp thời phát hiện, ngăn chặn dấu hiệu tụ tập, gây rối trật tự công cộng, phòng ngừa các đối tượng gây án.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng giao Phòng CSHS cử chỉ huy Phòng theo địa bàn phân công phụ trách làm việc trực tiếp với Công an các phường, xã bàn giải pháp kéo giảm tội phạm; Nâng cao hiệu quả công tác điều tra, rút ngắn thời gian điều tra vụ án hình sự; Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp giữ vững các xã, phường không ma túy; Tiếp tục tham mưu, thực hiện hiệu quả 2 kế hoạch khắc phục “điểm nghẽn”...

Đồng chí Giám đốc CATP yêu cầu Phòng CSGT tham mưu thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ CATP được phân công sau khi giải thể Ban An toàn giao thông TP; Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH khẩn trương tham mưu tổ chức họp, đánh giá tình hình cháy nổ trong thời gian qua…

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tài chính, hậu cần, kỹ thuật, đồng chí Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 20 thực hiện thí điểm đánh giá, xếp loại cán bộ hàng tháng qua chỉ số đo lường hiệu quả công việc; tiếp tục đánh giá năng lực đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy.

Theo dõi chặt chẽ tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa trụ sở Công an cấp xã, công tác phát triển nhà ở xã hội; rà soát toàn bộ công tác quản lý tài chính, giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ thanh quyết toán…

Về công tác chuyển đổi số, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu quán triệt quan điểm chuyển mạnh từ “khởi động, thiết lập nền tảng” sang giai đoạn “tăng tốc, tạo sản phẩm, đo hiệu quả”; phải có những sản phẩm chuyển đổi số cụ thể, hiệu quả trong thực tiễn.

Kiện toàn thống nhất một Ban Chỉ đạo 57 theo chỉ đạo của Trung ương; quán triệt nghiêm túc Kế hoạch số 381 về triển khai đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số của CATP.

Triển khai việc thí điểm phần mềm HaNoi Smart Police, UAV giám sát ANTT, hệ thống camera AI giám sát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và hỗ trợ giải quyết 5 “điểm nghẽn”, sản phẩm thiết bị báo cháy không dây…