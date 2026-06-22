Hoàng Mai: Gỡ “điểm nghẽn” trật tự đô thị bằng kỷ cương và đồng thuận

ANTD.VN - Sự phát triển nóng của đô thị hóa luôn mang theo những "cơn đau đầu" mang tên trật tự đô thị, vỉa hè và quản lý đất đai. Tại phường Hoàng Mai (TP Hà Nội), nơi có những nút giao thông cửa ngõ, chợ đầu mối sầm uất, một chiến dịch đồng bộ, quyết liệt đã và đang được triển khai với tinh thần: Kiên quyết, không có ngoại lệ và duy trì hậu kiểm để không tái vi phạm.

Những "điểm nóng" và bài toán quản lý vỉa hè

Là địa bàn cửa ngõ phía Nam của Thủ đô, phường Hoàng Mai sở hữu những tuyến giao thông huyết mạch và các khu vực kinh doanh vô cùng sôi động. Tuy nhiên, mặt trái của sự sầm uất này là áp lực cực lớn lên hạ tầng đô thị. Khu vực Bến xe Giáp Bát, tuyến đường Giải Phóng, hay Chợ đầu mối Chợ cá Yên Sở... từ lâu đã trở thành những "điểm nóng" về tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán.

Nhằm lập lại trật tự văn minh đô thị, phường Hoàng Mai triển khai đồng bộ các giải pháp tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm lòng đường, vỉa hè kết hợp duy trì hậu kiểm

Đối mặt với "bài toán khó" này, Công an phường Hoàng Mai đã chủ động phối hợp cùng Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị - UBND phường Hoàng Mai duy trì đều đặn, liên tục công tác kiểm tra, kiểm soát. Nói về sự quyết liệt này, Thiếu tá Hoàng Hoa Sơn - Tổ trưởng tổ Cảnh sát trật tự, CAP Hoàng Mai chia sẻ: "Tại bến xe Giáp Bát, lực lượng Công an phường luôn duy trì trực chốt 24/24h để kiểm tra, xử lý vi phạm. Các điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị như: Bến xe Giáp Bát, tuyến Giải Phóng, Chợ đầu mối Chợ cá Yên Sở sau nhiều đợt "truy quét" thì nay đã được giải quyết xóa bỏ triệt để".

Bến xe Giáp Bát đã có sự thay đổi rõ rệt sau những cố gắng của lực lượng chức năng

Để có được sự bình yên ấy, lực lượng chức năng của phường Hoàng Mai đã trải qua một hành trình bền bỉ: từ việc xử lý hàng trăm vi phạm đến những đêm thức trắng cắm chốt, quyết tâm xóa bỏ "điểm đen" để xây dựng những tuyến đường kiểu mẫu

"Dù lực lượng khá mỏng, nhưng chúng tôi luôn duy trì tuần tra kiểm soát từ 6h-22h, song song đó là một tổ tuần tra kiểm soát ban đêm. Mục tiêu không chỉ là xử phạt mà là tạo thói quen chấp hành pháp luật cho người dân và các hộ kinh doanh" - Thiếu tá Hoàng Hoa Sơn nhấn mạnh.

Công an phường Hoàng Mai thường xuyên tuần tra, kiểm soát để giải quyết các điểm nghẽn theo kế hoạch của Công an thành phố và UBND thành phố

Những con số biết nói từ đầu năm 2026 đến nay là minh chứng rõ nhất cho tinh thần "nói đi đôi với làm" của lực lượng chức năng: Xử phạt hành chính gần 750 triệu đồng với 193 trường hợp sử dụng vỉa hè lòng đường kinh doanh, 613 trường hợp hàng rong nhỏ lẻ và 315 trường hợp xe đẩy vi phạm.

Phương châm "Không có ngoại lệ" và tiếng nói từ người dân

Một trong những điểm mới trong cách làm của phường Hoàng Mai thời gian qua là sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an phường và Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội để xử lý tận gốc tình trạng đỗ xe sai quy định ở nơi có biển cấm hoặc tràn lên vỉa hè.

Để có được những thay đổi tích cực đó phải kể đến đợt ra quân cao điểm mà Công an phường Hoàng Mai đã và đang triển khai

Để bảo đảm trật tự văn minh đô thị bền vững, UBND phường Hoàng Mai đã triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật và tuyên truyền: tổ chức sơn kẻ vạch trên vỉa hè; nhắc nhở các hộ kinh doanh không tự ý trông giữ xe trái phép. Đồng thời, Ban Chỉ đạo 197 của phường cũng vào cuộc quyết liệt để quét sạch các "chợ cóc", xử lý dứt điểm các điểm trông giữ phương tiện và điểm kinh doanh quá giờ quy định.

Xóa bỏ chợ tạm, chợ cóc

Sự chuyển biến tích cực này đã nhận được sự đồng thuận và ghi nhận lớn từ chính những người dân sinh sống tại đây. Ông Phạm Hải Nam, một người dân sống trên đường Giải Phóng, nhận xét: "Nhờ sự tuyên truyền của Tổ Cảnh sát trật tự, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đã hạn chế phần nào. Dù nắm rõ chủ trương, nhưng do thiếu bãi đỗ xe nên nhiều người vẫn tranh thủ để ô tô ở lòng đường. Việc này là trái quy định nên lực lượng chức năng cần phải xử phạt để răn đe, kết hợp với nhắc nhở, tuyên truyền".

Những "điểm nóng" phức tạp về giao thông và trật tự đô thị đã có chuyển biến bất ngờ

Từ góc độ của một công dân mong muốn đô thị phát triển bền vững, ông Nam cũng hiến kế: "Phường cần quy hoạch các điểm đỗ xe ô tô để người dân có chỗ gửi, bớt gánh nặng cho lực lượng chức năng khi thường xuyên phải nhắc nhở và xử lý trường hợp vi phạm".

Giữ đất, bảo vệ không gian xanh trước áp lực đô thị hóa

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện lòng đường, vỉa hè, tầm nhìn về trật tự văn minh đô thị của phường Hoàng Mai còn vươn xa hơn đến công tác quản lý trật tự xây dựng và đất đai. Tại các khu vực như Đồng Vây, Đồng Trầu, Đồng Ngà (thuộc địa bàn phường Thịnh Liệt cũ trước đây) nơi có quỹ đất nông nghiệp và mặt nước xen kẽ, áp lực phát triển đô thị từng khiến nơi này xuất hiện tình trạng đổ phế thải, dựng hàng rào tôn, san lấp mặt bằng trái phép.

Trong điều kiện áp lực phát triển đô thị ngày càng lớn, việc phát sinh tình trạng đổ đất, tập kết vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng trái phép là vấn đề không hiếm gặp tại nhiều địa phương

Không chỉ dừng ở việc kiểm tra hiện trạng, lực lượng chức năng còn yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan tự tháo dỡ công trình vi phạm, di chuyển vật liệu, khôi phục hiện trạng ban đầu trước khi vi phạm trong thời hạn cụ thể

Hiểu rõ nếu không ngăn chặn từ đầu, những vi phạm nhỏ sẽ biến tướng thành các công trình xây dựng trái phép kiên cố, từ tháng 3 đến tháng 4/2026, UBND phường Hoàng Mai đã liên tiếp ban hành nhiều thông báo, thể hiện tư duy giám sát liên tục, thường xuyên thay vì chỉ "đánh trống bỏ dùi" theo từng đợt ngắn hạn. Một kế hoạch ra quân quy mô lớn đã được kích hoạt với sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị: từ công an, quân sự, cán bộ đô thị cho đến lực lượng y tế, điện lực...

Điều này cho thấy công tác theo dõi hiện trạng và xử lý đang được thực hiện thường xuyên, thay vì chỉ kiểm tra theo từng đợt ngắn hạn

Một cán bộ phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Hoàng Mai khẳng định giải pháp cứng rắn: "Không chỉ dừng ở việc kiểm tra hiện trạng, chúng tôi còn yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan tự tháo dỡ công trình vi phạm, di chuyển vật liệu, khôi phục hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm trong thời hạn cụ thể. Trường hợp không chấp hành, địa phương sẽ áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định pháp luật".

Công nghệ hóa quản lý và mục tiêu duy trì "hậu kiểm"

Đánh giá về chặng đường đã qua và định hướng tương lai, ông Vũ Hùng Quân - Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai khẳng định: "Các lực lượng chức năng đã tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh và người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông; đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, tái vi phạm. Qua đó, từng bước giải quyết các "điểm nghẽn" tồn tại kéo dài, góp phần tạo chuyển biến rõ nét về diện mạo đô thị trên địa bàn".

Kinh nghiệm từ các chiến dịch ra quân trật tự đô thị trước đây cho thấy giành lại vỉa hè đã khó, giữ được vỉa hè càng khó hơn. Ý thức được điều đó, giải pháp trong thời gian tới phải là sự kết hợp giữa trách nhiệm của con người và giải pháp công nghệ.

Việc hoàn thiện hệ thống biển báo là một trong những giải pháp quan trọng giúp giữ vững trật tự, an toàn giao thông

Việc kết hợp chặt chẽ giữa nâng cấp hạ tầng và siết chặt quản lý hành chính đang tạo ra "cú hích" kép, giúp phường Hoàng Mai dần tháo gỡ những nút thắt tồn tại nhiều năm qua

Đại diện Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Hoàng Mai cho biết đang lập danh sách các tuyến phố trọng điểm, điểm nóng và đối tượng thường xuyên vi phạm để giao trách nhiệm cho từng lực lượng phụ trách. Đặc biệt, việc quản lý sẽ được số hóa bằng cách ghi nhận hình ảnh trước - sau khi xử lý, kiên quyết thực hiện "hậu kiểm" để không xảy ra tình trạng tái lấn chiếm và công tác tuần tra vẫn tiếp tục được duy trì.

Hệ thống camera AI giám sát các hoạt động giao thông trên tuyến Giải Phóng

Đặc biệt, phường sẽ tăng cường sử dụng hệ thống camera giám sát và tiếp nhận hình ảnh phản ánh trực tiếp từ chính người dân, biến mỗi người dân thành một "mắt thần" gìn giữ trật tự chung.

"Cuộc chiến" giành lại vỉa hè và giữ gìn trật tự đô thị tại phường Hoàng Mai không phải là câu chuyện một sớm một chiều. Nhưng với quyết tâm chính trị cao của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống và đặc biệt là sự thấu hiểu, đồng lòng của người dân, diện mạo của một phường Hoàng Mai trật tự, kỷ cương, sạch đẹp và văn minh đang dần hiện hữu rõ nét từng ngày.