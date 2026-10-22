Xuyên đêm tuần tra, ngăn chặn thanh thiếu niên vi phạm giao thông, gây rối trật tự công cộng

ANTD.VN - Trước thực trạng nhiều thanh thiếu niên lợi dụng đêm vắng, điều khiển mô tô, xe gắn máy phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, thậm chí mang theo hung khí, Phòng Cảnh sát giao thông - CATP Hà Nội đã tăng cường tuần tra lưu động, chủ động phát hiện, chặn giữ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để những hành vi nguy hiểm diễn biến phức tạp.

Chủ động tuần tra, kiên quyết chặn giữ vi phạm

Rạng sáng, tại trụ sở Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội, Trung tá Nguyễn Quang Thành, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3, trực tiếp chỉ huy các tổ công tác triển khai nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn.

Các tổ công tác Đội CSGT số 3 sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ

Các tổ công tác được quán triệt tập trung phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông và mất an ninh, trật tự, đặc biệt là tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe máy phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định và điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia.

Đúng 2h sáng, các tổ công tác bắt đầu triển khai tuần tra lưu động trên những tuyến đường như Láng, Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Chùa Bộc… Đây là thời điểm đường phố đã vắng hơn so với ban ngày, song nguy cơ mất an toàn giao thông vẫn hiện hữu khi một bộ phận người điều khiển phương tiện thiếu ý thức chấp hành pháp luật, chủ quan trước các quy định bảo đảm an toàn.

Các tổ tuần tra lưu động trên tuyến trọng điểm

Trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng chủ động quan sát, phát hiện các dấu hiệu vi phạm để kịp thời dừng phương tiện kiểm tra, xử lý. Mục tiêu không chỉ là xử lý những lỗi vi phạm trực tiếp được phát hiện mà còn ngăn chặn từ sớm các hành vi có thể dẫn đến tai nạn giao thông, gây mất trật tự công cộng.

Chỉ trong hơn một giờ, Đội CSGT đường bộ số 3 đã xử lý 12 trường hợp vi phạm, trong đó có 6 trường hợp bị tạm giữ phương tiện.

Đại úy Trần Tiến Đạt, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3, cho biết thực hiện kế hoạch của Phòng CSGT, đơn vị đã xây dựng phương án bố trí lực lượng, phối hợp với công an các phường tổ chức tuần tra, kiểm soát trên địa bàn được phân công quản lý, đặc biệt trong các khung giờ ban đêm, ngày lễ và dịp cuối tuần.

Kiểm tra nhiều trường hợp có biểu hiện nghi vấn

“Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, chúng tôi tập trung phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm của thanh thiếu niên điều khiển mô tô, xe gắn máy như không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển kiểm soát, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, phóng nhanh, vượt ẩu và đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông”, Đại úy Trần Tiến Đạt cho biết.

Khoảng 3h sáng, tổ công tác phát hiện nam thanh niên Đ.D.K., sinh năm 2008, trú tại Hà Nội, làm tài xế công nghệ Grab, điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29AM-057XX vi phạm nồng độ cồn.

Trường hợp trên cho thấy, những nguy cơ mất an toàn giao thông có thể xuất phát từ sự chủ quan của người điều khiển phương tiện, nhất là trong khung giờ đêm khuya, khi nhiều người cho rằng đường vắng sẽ ít có khả năng bị kiểm tra. Tuy nhiên, chỉ một quyết định điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường đối với bản thân và những người tham gia giao thông khác.

Các trường hợp có biểu hiện vi phạm đều bị kiểm tra, xử lý

Cũng trong đêm tuần tra trên tuyến Trường Chinh, tổ công tác đã phát hiện, xử lý 3 trường hợp điều khiển xe ba bánh tự chế. Đáng chú ý, các phương tiện đều chở những thanh sắt dài hàng chục mét lưu thông trên đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện xung quanh.

Ngăn chặn từ sớm, không để vi phạm diễn biến phức tạp

Thời gian qua, tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên điều khiển mô tô, xe gắn máy vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông vào buổi tối và đêm khuya vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.

Đáng lo ngại, bên cạnh những vi phạm phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không có giấy phép lái xe hoặc điều khiển phương tiện không bảo đảm điều kiện, còn xuất hiện những hành vi nguy hiểm như phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, tụ tập thành nhóm, mang theo hung khí, có biểu hiện gây rối trật tự công cộng.

Có trường hợp được xác định vi phạm nồng độ cồn

Những hành vi này không chỉ đe dọa trực tiếp đến an toàn của người tham gia giao thông mà còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Khi các nhóm thanh thiếu niên di chuyển với tốc độ cao, không chấp hành hiệu lệnh, bất chấp nguy hiểm hoặc có hành vi mang tính khiêu khích, nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn và phát sinh những vụ việc phức tạp càng tăng cao.

Trước tình hình đó, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp, giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn vi phạm. Cùng với hoạt động của lực lượng Cảnh sát 141 và công an cơ sở, lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát trực tiếp trên đường, tập trung vào những tuyến, địa bàn và khung giờ có nguy cơ phát sinh vi phạm.

Trước đó, Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội cũng đã triển khai các tổ công tác tuần tra trong đêm, đặc biệt vào những ngày cuối tuần, trên nhiều tuyến đường thuộc địa bàn phụ trách.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp thanh thiếu niên vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không xuất trình được giấy tờ theo quy định, vi phạm nồng độ cồn và tự ý thay đổi đặc tính phương tiện.

Việc các đơn vị duy trì tuần tra vào ban đêm cho thấy yêu cầu chủ động nắm tình hình, phát hiện vi phạm ngay từ khi mới xuất hiện, không để những hành vi nguy hiểm kéo dài hoặc hình thành các nhóm đối tượng gây mất trật tự công cộng.

Đặc biệt, đối với những trường hợp có biểu hiện lạng lách, đánh võng, phóng nhanh, mang theo hung khí hoặc có dấu hiệu gây rối, việc kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa những vụ việc phức tạp.

Theo lực lượng chức năng, công tác tuần tra, kiểm soát phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, gắn với việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. Quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa CSGT với công an các phường và các lực lượng liên quan, bảo đảm xử lý kịp thời những tình huống phát sinh, giữ gìn trật tự, an toàn trên các tuyến đường.

Nhiều trường hợp lợi dụng ban đêm để chở hàng hóa vi phạm quy định cũng bị xử lý

Thời gian tới, lực lượng CSGT Thủ đô sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp, giải pháp tuần tra, kiểm soát, tập trung ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên vi phạm giao thông vào ban đêm.

Các tổ công tác tuần tra lưu động sẽ chủ động phát hiện, chặn giữ và xử lý những trường hợp có hành vi vi phạm; đồng thời, khi thực hiện nhiệm vụ, kết hợp kiểm tra, xử lý các vi phạm khác như điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, xe chở hàng quá tải, quá khổ, xe ba bánh tự chế, chở hàng cồng kềnh gây nguy hiểm và các hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, gia đình và nhà trường cần tăng cường quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Mỗi người tham gia giao thông cũng cần tự giác tuân thủ quy định, không cổ súy hoặc tham gia các hành vi điều khiển xe nguy hiểm, tụ tập gây mất trật tự.

Chủ động phòng ngừa, tuần tra khép kín địa bàn, xử lý nghiêm vi phạm ngay khi phát hiện là những giải pháp được lực lượng CSGT Thủ đô tiếp tục triển khai nhằm hạn chế nguy cơ tai nạn, ngăn chặn các hành vi gây mất an ninh, trật tự, góp phần bảo đảm bình yên trên từng tuyến phố Hà Nội, nhất là trong những khung giờ đêm muộn, rạng sáng.