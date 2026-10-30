Tăng cường kiểm tra vi phạm giao thông của học sinh tại ngoại thành

ANTD.VN - Tình trạng học sinh điều khiển phương tiện không phù hợp với độ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm quy tắc giao thông vẫn diễn ra tại một số địa bàn ngoại thành Hà Nội. Đáng lo ngại, không ít phụ huynh đưa con đến trường nhưng cũng không chấp hành quy định an toàn, thậm chí giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện điều khiển.

Vi phạm từ đường phố đến bãi gửi xe trường học

Vào các khung giờ học sinh đến trường và tan học, trên nhiều tuyến đường ngoại thành Hà Nội, hình ảnh học sinh điều khiển xe đạp điện, xe máy điện, thậm chí xe gắn máy khi chưa đủ điều kiện vẫn là vấn đề đáng quan tâm. Bên cạnh những em nghiêm túc chấp hành quy định, vẫn còn một bộ phận học sinh chủ quan, tùy tiện khi tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) ghi nhận các lỗi vi phạm thường gặp như không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, phương tiện không gắn biển số, không có gương chiếu hậu hoặc sử dụng phương tiện không phù hợp với độ tuổi. Đáng chú ý, tình trạng phụ huynh giao xe cho con em chưa đủ điều kiện điều khiển cũng là vấn đề cần được kiểm tra, chấn chỉnh.

Tại địa bàn Thường Tín, Hà Nội, Đội CSGT đường bộ số 8 tiếp tục triển khai tuần tra, kiểm soát, tập trung phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm giao thông liên quan đến học sinh và phụ huynh.

Không chỉ kiểm tra trên đường, lực lượng chức năng còn phối hợp với nhà trường rà soát phương tiện tại bãi gửi xe, qua đó phát hiện những trường hợp học sinh sử dụng phương tiện không phù hợp với độ tuổi.

Việc kiểm tra bãi xe có ý nghĩa quan trọng, qua đó kiểm soát phương tiện có phù hợp hay không để đảm bảo an toàn khi học sinh điều khiển đến trường

Tại Trường THPT Thường Tín, qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận một số học sinh sử dụng xe có dung tích xi-lanh trên 50cm3 khi chưa đủ tuổi theo quy định. Bên cạnh đó, vẫn có phương tiện không gắn biển số, không có gương chiếu hậu.

Những vi phạm trên cho thấy nguy cơ mất an toàn giao thông không chỉ xuất hiện khi học sinh lưu thông trên đường mà còn bắt nguồn từ việc quản lý, sử dụng phương tiện trong gia đình. Nếu phụ huynh biết con chưa đủ điều kiện nhưng vẫn giao xe, việc vi phạm đã được tiếp tay ngay từ trước khi các em ra đường.

Đáng nói, một bộ phận phụ huynh vẫn chưa thực sự gương mẫu. Không khó để bắt gặp hình ảnh người lớn đưa con đến trường nhưng trẻ ngồi phía sau không đội mũ bảo hiểm, thậm chí chính người điều khiển cũng không chấp hành quy định.

Phối hợp với các nhà trường kiểm tra bãi xe

Thực tế giao thông tại khu vực ngoại thành Hà Nội có những đặc điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Bên cạnh các tuyến đường trục chính có mật độ phương tiện lớn, nhiều tuyến liên thôn, liên xã vẫn nhỏ hẹp, tầm nhìn tại các nút giao hạn chế, trong khi việc tổ chức giao thông ở một số nơi chưa đồng bộ.

Trên cùng một tuyến đường, xe máy, xe đạp điện, ô tô con, xe tải và các phương tiện có kích thước lớn cùng lưu thông. Không ít đoạn đường thiếu dải phân cách cứng, mặt đường hạn chế, các phương tiện thường xuyên phải tránh nhau trong không gian hẹp. Tại những khu dân cư, ngõ nhánh và khu vực trường học, tình huống giao thông có thể thay đổi bất ngờ.

Trong điều kiện đó, học sinh còn thiếu kinh nghiệm xử lý tình huống càng dễ gặp nguy hiểm nếu điều khiển phương tiện thiếu quan sát, chuyển hướng đột ngột, đi ngược chiều hoặc không giữ khoảng cách an toàn.

Đặc biệt, xe tải và các phương tiện lớn có những điểm mù khiến người điều khiển khó quan sát đầy đủ những phương tiện ở gần. Học sinh đi xe đạp điện, xe máy điện nếu di chuyển sát bên cạnh, vượt lên thiếu an toàn hoặc bất ngờ cắt ngang đầu xe có thể đối mặt với hậu quả nghiêm trọng.

Nhiều phụ huynh vẫn chưa làm gương cho con em khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông

Thế nhưng, một số học sinh và phụ huynh vẫn mang tâm lý chủ quan, cho rằng chỉ đi một đoạn ngắn thì không cần đội mũ bảo hiểm, chỉ di chuyển trên đường làng thì không cần tuân thủ đầy đủ quy định.

Đằng sau sự chủ quan có thể là những chấn thương, những tháng ngày điều trị, việc học tập bị gián đoạn và gánh nặng kinh tế đè lên gia đình. Nghiêm trọng hơn, một hành vi vi phạm tưởng chừng nhỏ có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của chính học sinh và những người tham gia giao thông đúng quy định.

Vì vậy, việc chấp hành pháp luật không thể chỉ được thực hiện khi nhìn thấy lực lượng CSGT. An toàn phải bắt đầu từ ý thức của mỗi người, từ việc lựa chọn phương tiện phù hợp, đội mũ bảo hiểm đúng quy cách và tuân thủ quy tắc giao thông trong từng hành trình.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm

Theo thống kê của Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội, từ ngày 22 đến 28-10, lực lượng chức năng đã xử lý 1.320 trường hợp vi phạm giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh.

Con số trên cho thấy công tác kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến học sinh đang được triển khai quyết liệt. Tuy nhiên, để hạn chế vi phạm một cách bền vững, bên cạnh xử lý của lực lượng chức năng, cần có sự thay đổi thực chất trong nhận thức và hành vi của học sinh, phụ huynh.

Theo Chỉ huy Đội CSGT số 8, lực lượng chức năng chú trọng kiểm tra trong các khung giờ học sinh đến trường, tan học và tại những khu vực có đông phương tiện qua lại. Các hành vi như không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện không bảo đảm điều kiện theo quy định, không gắn biển số, không có gương chiếu hậu, đi ngược chiều và vi phạm quy tắc giao thông đều được kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cha mẹ chưa nêu gương, con cái sẽ không nhận thức được đúng và đủ về việc chấp hành các quy định

Đối với tình trạng phụ huynh giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển, lực lượng chức năng chú trọng xác định trách nhiệm của người giao xe, không chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở học sinh trực tiếp điều khiển phương tiện.

Song song với tuần tra trên đường, CSGT phối hợp với các cơ sở giáo dục kiểm tra phương tiện tại bãi gửi xe. Qua đó, những trường hợp sử dụng xe không phù hợp với độ tuổi được phát hiện, đồng thời nhà trường và gia đình được phối hợp để chấn chỉnh.

Đại diện Trường THPT Thường Tín cho biết, nhà trường thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh. Khi phát hiện phương tiện có dấu hiệu không phù hợp với điều kiện điều khiển, nhà trường sẽ liên hệ phụ huynh để trao đổi, làm việc và có phương án chấn chỉnh.

Cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của mỗi người, không phó mặc cho... Cảnh sát giao thông

Cùng với lực lượng CSGT, Công an cấp xã có vai trò quan trọng trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại địa bàn cơ sở. Việc phối hợp nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát theo phân công, tuyên truyền và phát hiện vi phạm tại các tuyến đường liên thôn, liên xã góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tai nạn.

Bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh không phải là trách nhiệm của riêng lực lượng CSGT, mà phải từ gốc rễ là gia đình, công tác phối hợp của nhà trường và sự chung tay của toàn xã hội, để là tấm gương, là bài học cho mỗi học sinh khi tham gia giao thông. Vì vậy, cần có sự phối hợp đồng bộ hơn nữa, để giảm thiểu các nguy cơ cho mỗi học sinh và mỗi gia đình.