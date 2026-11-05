Hà Nội điều chỉnh giao thông khu vực Nghi Tàm, Âu Cơ phục vụ thi công cầu Tứ Liên

ANTD.VN - Phục vụ thi công dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, nhiều tuyến đường khu vực Âu Cơ, Nghi Tàm, Yên Phụ và nút giao Thanh Niên - Yên Phụ được điều chỉnh tổ chức giao thông. CSGT Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp.

Nhằm phục vụ thi công dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, nhiều tuyến đường thuộc khu vực Âu Cơ, Nghi Tàm, Yên Phụ và nút giao Thanh Niên - Yên Phụ được điều chỉnh tổ chức giao thông. Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, chấp hành nghiêm hệ thống biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Theo đó, thực hiện thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, từ ngày 21-10, một số tuyến đường tại khu vực Nghi Tàm, Âu Cơ và nút giao Thanh Niên - Yên Phụ được điều chỉnh tổ chức giao thông để phục vụ thi công dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu.

CSGT phân luồng các phương tiện từ An Dương đi Yên Phụ

Trên đường Nghi Tàm, đơn vị thi công bổ sung rào tôn cố định trên toàn bộ dải phân cách giữa, đoạn từ cửa khẩu ngõ 276 Nghi Tàm đến đối diện số 187 Nghi Tàm, với chiều dài khoảng 150m.

Tại đường Âu Cơ, khu vực dải phân cách giữa cũng được rào chắn với chiều dài khoảng 150m để phục vụ thi công mố trụ và tường chắn sau mố cầu. Việc rào chắn khiến phần mặt đường dành cho các phương tiện lưu thông bị thu hẹp.

Đối với phố Yên Phụ nhỏ, đoạn từ nút giao Nghi Tàm đến đường Thanh Niên, phương án tổ chức giao thông được điều chỉnh theo hướng một chiều, các phương tiện lưu thông từ Nghi Tàm đi Thanh Niên.

Rào chắn thi công trên tuyến Nghi Tàm

Trên đường Nghi Tàm, đoạn từ ngõ 276 Nghi Tàm đến lối mở tạm giữa trụ N1-T3 và N1-T4, các phương tiện được tổ chức lưu thông một chiều theo hướng đi cầu Nhật Tân.

Đối với tuyến đường tạm công trường, phương tiện lưu thông một chiều từ cửa khẩu ngõ 276 Nghi Tàm đến cửa khẩu ngõ 34 Âu Cơ.

Đáng chú ý, xe khách trên 16 chỗ và xe tải, trừ các phương tiện phục vụ thi công dự án, bị cấm hoạt động trên tuyến đường Nghi Tàm và Yên Phụ nhỏ, đoạn từ khu vực khách sạn Thắng Lợi đến đường Thanh Niên.

Tại nút giao Thanh Niên - Yên Phụ, một số dải phân cách giữa trên đường Nghi Tàm - Yên Phụ và đường Thanh Niên được đóng để phục vụ thi công. Cùng với đó, hướng lưu thông của các phương tiện qua khu vực cũng được điều chỉnh.

Cụ thể, phương tiện từ đường Thanh Niên đến trung tâm nút giao được rẽ phải liên tục vào phố Yên Phụ, quay đầu tại khu vực Yên Phụ - Cửa Bắc để đi An Dương, Nghi Tàm.

Rào chắn tại Yên Phụ nhỏ với Phó Đức Chính

Các phương tiện từ đường An Dương chỉ được rẽ phải đi Nghi Tàm, sau đó quay đầu tại điểm mở dải phân cách đối diện số 187 Nghi Tàm để đi Yên Phụ.

Phương tiện từ Yên Phụ đi Thanh Niên thực hiện lộ trình rẽ trái vào Cửa Bắc - Quán Thánh - Thanh Niên. Phương tiện từ Yên Phụ đi Nghi Tàm được lưu thông thẳng lên đường Nghi Tàm hoặc rẽ phải vào đường An Dương theo phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

Để hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo các phương tiện di chuyển giữa sân bay quốc tế Nội Bài và khu vực trung tâm thành phố, nếu không có nhu cầu đi qua khu vực thi công, chủ động lựa chọn các tuyến đường thay thế nhằm hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông.

Theo hướng cầu Nhật Tân, phương tiện có thể di chuyển theo tuyến đường Võ Nguyên Giáp - cầu Nhật Tân - Võ Chí Công - Hoàng Hoa Thám (Thụy Khuê, Trích Sài) - khu vực trung tâm thành phố và ngược lại.

Theo hướng cầu Chương Dương, phương tiện có thể lựa chọn tuyến Võ Nguyên Giáp - Trường Sa - Nguyễn Văn Cừ - cầu Chương Dương - khu vực trung tâm thành phố và ngược lại.

Theo hướng cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì, phương tiện có thể đi theo đường Võ Nguyên Giáp - Trường Sa - Nguyễn Văn Cừ hoặc Nguyễn Văn Linh - cầu Vĩnh Tuy - Nguyễn Khoái; hoặc di chuyển qua cầu Thanh Trì - đường Vành đai 3 trên cao và ngược lại.

Theo hướng cầu Thăng Long, phương tiện có thể lựa chọn tuyến Võ Văn Kiệt - cầu Thăng Long - Phạm Văn Đồng - An Dương Vương - Võ Chí Công - Hoàng Hoa Thám - khu vực trung tâm thành phố và ngược lại.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã bố trí lực lượng, phối hợp hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các vị trí rào chắn và nút giao liên quan.

Lực lượng CSGT đồng thời thường xuyên theo dõi tình hình lưu thông, kịp thời phát hiện những bất cập, phối hợp đề xuất điều chỉnh phương án tổ chức giao thông phù hợp với tình hình thực tế.

Sơ đồ hướng dẫn, phân luồng các phương tiện

Cùng với công tác hướng dẫn, phân luồng, CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có nguy cơ gây mất an toàn và ùn tắc giao thông, nhất là hành vi dừng, đỗ xe trái quy định, không chấp hành hệ thống biển báo, chỉ dẫn tại khu vực thi công.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đề nghị người tham gia giao thông chủ động tìm hiểu phương án tổ chức giao thông trước khi di chuyển, cân nhắc thời gian và lựa chọn lộ trình phù hợp; giảm tốc độ, chú ý quan sát khi đi qua khu vực rào chắn, đồng thời chấp hành nghiêm hướng dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống báo hiệu đường bộ.