Từ tháng 12/2026: Bỏ trách nhiệm của Bộ Tài chính trong kiểm tra nghiệp vụ in, đúc, tiêu hủy tiền

ANTD.VN - Là một trong những Luật quan trọng được công bố sáng nay, 10-9, Luật sửa đổi đồng thời 3 luật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng đã bổ sung hành lang pháp lý trong quản lý tài sản mã hóa…

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng gồm 4 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2026.

Điểm đột phá đáng chú ý nhất trong việc sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền là bổ sung đối tượng báo cáo, dấu hiệu đáng ngờ và trách nhiệm thanh tra, kiểm tra đối với lĩnh vực tài sản mã hóa. Điều này nhằm giúp cơ quan quản lý có công cụ giám sát, ngăn chặn kịp thời các rủi ro rửa tiền xuyên biên giới vốn đang biến tướng phức tạp.

Song song đó, khái niệm "chủ sở hữu hưởng lợi" đã được chuẩn hóa để bao quát đầy đủ các trường hợp thực tế. Quy định về nhận biết khách hàng, xác minh thông tin và minh bạch thỏa thuận pháp lý cũng được hoàn thiện. Đặc biệt, Luật quy định cơ chế miễn trách nhiệm cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện nghĩa vụ báo cáo giao dịch đáng ngờ một cách trung thực cho Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Đối với Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật mới bổ sung quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam. Luật cũng sửa đổi các quy định về cơ chế tài chính của NHNN phù hợp với hoạt động của Ngân hàng Trung ương và thực tiễn hoạt động của NHNN. Bên cạnh đó, Luật chuyển thẩm quyền quy định một số nội dung liên quan đến chế độ tài chính của NHNN từ Thủ tướng Chính phủ thành Chính phủ để phù hợp với quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ.

Đặc biệt, Luật bổ sung quy định về thẩm quyền của NHNN được áp dụng tỷ lệ bảo đảm an toàn khác so với mức quy định nhằm mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên cơ sở đánh giá mức độ rủi ro của từng tổ chức tín dụng. Các tổ chức tín dụng được áp dụng biện pháp này phải xây dựng và thực hiện lộ trình để bảo đảm tuân thủ mức quy định. NHNN có trách nhiệm thanh tra, giám sát các đối tượng thanh tra, giám sát theo quy định của pháp luật;

Luật bỏ trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc thực hiện kiểm tra nghiệp vụ in, đúc, tiêu hủy tiền và quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước của NHNN để hạn chế chồng chéo với hoạt động thanh tra, kiểm toán của Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước.

Đối với Luật Các tổ chức tín dụng, Luật mới bổ sung quy định "đại lý quản lý tài sản bảo đảm của trái phiếu doanh nghiệp" để tạo cơ sở pháp lý cho ngân hàng thương mại thực hiện hoạt động này. Đây là điều kiện cần để các ngân hàng thương mại thực hiện hoạt động đại lý quản lý tài sản bảo đảm của trái phiếu doanh nghiệp. Tuy nhiên, để có đủ cơ sở pháp lý cho ngân hàng thương mại thực hiện hoạt động này, pháp luật chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp phải có các quy định về quyền, trách nhiệm của các bên, điều kiện, tiêu chí, nội dung hoạt động đại lý quản lý tài sản bảo đảm.