Công an Thành phố Hà Nội tiếp công dân theo hình thức trực tuyến

ANTD.VN - Sáng 15-7, Công an Thành phố Hà Nội đã tổ chức buổi tiếp công dân lần đầu tiên theo hình thức trực tuyến. Được sự uỷ quyền của Giám đốc CATP, Thiếu tướng Lê Văn Tuân – Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì tiếp công dân.

Căn cứ Luật Tiếp Công dân 2013 sửa đổi, Nghị định 154/2026/NĐ-CP, Kế hoạch 320 của CATP Hà Nội về triển khai, tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân trực tuyến trong CATP Hà Nội.

Ngày 6/7/2026, Thanh tra CATP Hà Nội đã có văn bản báo cáo đồng chí Giám đốc CATP đồng ý tổ chức buổi tiếp công dân trực tuyến tháng 7/2026. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc, Thanh tra CATP đã tham mưu, tổ chức buổi tiếp công dân trực tuyến đối với 2 vụ việc liên quan đến công dân Nguyễn Thị K ở xã Vân Đình và công dân Hoàng Thị T ở xã Hát Môn.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân – Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì buổi tiếp công dân.

Sau khi nghe các công dân trình bày nội dung kiến nghị và đưa ra chứng cứ, Thiếu tướng Lê Văn Tuân đã yêu cầu Công an xã Ứng Hoà, xã Đan Phượng, Văn phòng Cơ quan CSĐT báo cáo về kết quả xử lý, giải quyết đối với các vụ việc trên. Các đơn vị này đều khẳng định quá trình giải quyết đều khách quan, đúng pháp luật.

Căn cứ quy định hiện hành, đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu Văn phòng Cơ quan CSĐT, Thanh tra CATP và các đơn vị liên quan tiếp thu các nội dung phản ánh của công dân, rà soát lại quá trình giải quyết đơn, nghiên cứu, trả lời ngắn gọn, cụ thể, khách quan nghiêm túc trong thời gian sớm nhất.

Trong quá trình giải quyết của các đơn vị nếu có vấn đề gì chưa đúng cần xem xét kỹ vi phạm cá nhân và tập thể, xử lý nghiêm, không bao che. Trường hợp công dân nhận thức chưa đúng thì hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, kiến nghị theo quy định.

Đại tá Đoàn Đức Thắng – Chánh Thanh tra CATP Hà Nội báo cáo tại buổi tiếp công dân

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo nêu trên, Đại tá Đoàn Đức Thắng – Chánh Thanh tra CATP Hà Nội báo cáo sẽ phối hợp các đơn vị để tham mưu, phân loại, xử lý tiếp nhận đơn thư của công dân theo quy định, đồng thời sẽ tổng kết đánh giá buổi tiếp công dân trực tuyến hôm nay để trình lãnh đạo CATP.