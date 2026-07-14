Cơ sở thẩm mỹ không kiểm tra và lưu bản sao giấy tờ tùy thân của khách bị phạt tới 5 triệu đồng

ANTD.VN -Theo quy định mới, cơ sở thẩm mỹ không kiểm tra và lưu trữ bản sao giấy tờ tùy thân của khách hàng đến thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ sẽ bị phạt từ 3-5 triệu đồng.

Về điều kiện an ninh, trật tự đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ, theo Luật đầu tư năm 2025, Nghị định số 58/2026/NĐ-CP, kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ đã được làm rõ và bổ sung nhiều hoạt động thẩm mỹ vào diện quản lý an ninh, trật tự, không còn giới hạn ở việc "phẫu thuật" đơn thuần mà đã mở rộng phạm vi dịch vụ thẩm mỹ được quản lý, bao gồm:

Can thiệp xâm lấn (tiêm filler (chất làm đầy), chích, cắt nát vào cơ thể, chiếu tia, sóng, đốt); Thay đổi đặc điểm nhận dạng (các hoạt động xăm, phun, thêu trên da làm thay đổi hình dáng, nhận diện khuôn mặt); Thay đổi hình thể: dịch vụ giảm béo, hút mỡ, nâng ngực, nâng mông, tạo hình các bộ phận trên cơ thể.

Đồng thời, việc kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ, ngoài đảm bảo các điều kiện về an ninh, trật tự nói chung, cơ sở kinh doanh phải đảm bảo các điều kiện theo pháp luật chuyên ngành y tế quy định.

Về trách nhiệm cơ sở kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ, khi tiến hành hoạt động kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ, cơ sở kinh doanh phải thực hiện trách nhiệm chung về an ninh, trật tự đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Đồng thời, để đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình hoạt động, cơ sở phải thực hiện trách nhiệm riêng.

Theo đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ phải chấp hành các quy định của pháp luật, đảm bảo các điều kiện về ANTT, PCCC trong quá trình hoạt động kinh doanh. Cơ sở kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ chỉ được phép tiến hành hoạt động kinh doanh khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT do cơ quan Công an có thẩm quyền là Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH cấp.

Cơ sở kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ phải kiểm tra và lưu giữ bản sao giấy tờ tùy thân của khách trong hồ sơ, gồm một trong các loại giấy tờ như: Căn cước hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu đối với khách hàng từ đủ 14 tuổi trở lên; Giấy khai sinh với khách hàng là trẻ em chưa đủ 14 tuổi.

Đối với khách hàng từ đủ 14 tuổi trở lên, trường hợp thực hiện phẫu thuật để làm thay đổi đặc điểm trên khuôn mặt thì cơ sở kinh doanh có trách nhiệm chụp ảnh chân dung của khách trước khi phẫu thuật và sau khi hoàn thành việc phẫu thuật, phải có ảnh 4x6 cm của khách hàng lưu trong hồ sơ phẫu thuật của khách.

Thực hiện công tác báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình chấp hành an ninh, trật tự của cơ sở cho cơ quan Công an có thẩm quyền theo quy định; Nghiêm cấm các hành vi lợi dụng hoạt động kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ để thực hiện hành vi vi phạm tội hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác gây mất an ninh, trật tự.

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ, cơ sở kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực ANTT áp dụng chung cho tất cả các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT. Ngoài ra, các cơ sở này còn bị xử phạt về hành vi “không kiểm tra và lưu trữ bản sao giấy tờ tùy thân của khách hàng đến thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ theo quy định" với mức xử phạt từ 3-5 triệu đồng.