Thắp sáng nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên



Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), tối 14/7, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, tỉnh Tuyên Quang phối hợp tổ chức chương trình tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Hàng hàng nghìn ngọn nến được thắp sáng tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên trong lễ thắp nến tri ân đầy xúc động.

Tiếp đó là chương trình giao lưu nghệ thuật "Tiếp nối huyền thoại - Khát vọng non sông", kết hợp trao quà và trao tặng ảnh chân dung liệt sĩ được phục dựng, góp phần lan tỏa sâu sắc thông điệp tri ân, giáo dục truyền thống yêu nước và lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước.

Trong không gian trang nghiêm, lễ trao tặng ảnh chân dung liệt sĩ được phục dựng diễn ra trong bầu không khí thiêng liêng và lắng đọng. Hàng nghìn ngọn nến được thắp sáng bên những phần mộ, hòa cùng tiếng nhạc trầm hùng và phút mặc niệm, khiến cảm xúc của những người có mặt càng thêm nghẹn ngào.

Những cái ôm siết chặt, những giọt nước mắt lăn dài và ánh mắt lặng đi trước bức chân dung vừa được phục dựng đã tạo nên những khoảnh khắc xúc động, như đưa hình bóng các anh hùng liệt sĩ trở về trong vòng tay gia đình sau nhiều năm xa cách.

Mỗi bức ảnh không chỉ là món quà tri ân, mà còn là sự kết nối ký ức, góp phần xoa dịu những mất mát, hy sinh còn in đậm trong lòng các gia đình liệt sĩ.

Ban tổ chức cho biết, chuỗi hoạt động tại Tuyên Quang nằm trong chương trình kỷ niệm 79 năm Ngày thương binh - liệt sĩ của tuổi trẻ quân đội, được triển khai từ ngày 16.6 - 16.7, gắn với đợt 1 Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026. Trong thời gian này, gần 200.000 lượt đoàn viên, thanh niên toàn quân đã tham gia nhiều hoạt động tri ân và an sinh xã hội.

Nhiều hoạt động ý nghĩa được triển khai đồng loạt, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của tuổi trẻ quân đội đối với các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.