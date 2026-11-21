ANTD.VN -Luật Nhà ở (sửa đổi) đã rà soát quy định về việc bán lại nhà ở xã hội bảo đảm hạn chế tối đa hành vi trục lợi chính sách nhà ở xã hội.

Với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, sáng nay, 21/11, Quốc hội đã thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi).

Trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Luật Nhà ở (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, về sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài, UBTV Quốc hội cơ bản thống nhất với phương án tiếp thu, chỉnh lý của Chính phủ (bổ sung quy định tổ chức, cá nhân nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận nhưng không gắn với quyền sử dụng đất và bổ sung quy định về quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài trong trường hợp nhà ở là chung cư bị phá dỡ), đề nghị tiếp tục nghiên cứu, có thể giao Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành nội dung việc xử lý nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài khi hết thời hạn sở hữu, nhất là trong trường hợp cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư để bảo đảm xác định rõ quyền và nghĩa vụ có liên quan.

Tiếp thu ý kiến này, tại Nghị định của Chính phủ sẽ tiếp tục quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành nội dung xử lý nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài khi hết thời hạn sở hữu, nhất là trong trường hợp cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình

Về chính sách nhà ở xã hội để cho thuê, dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng giao Chính phủ quy định tỷ lệ nhà ở xã hội để cho thuê trong dự án nhà ở xã hội (tại Điều 63 dự thảo).

Về việc bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm, một số ý kiến đề nghị tiếp tục nghiên cứu có cơ chế cho phép bán lại nhà ở xã hội (trước hoặc sau 5 năm) cho Quỹ nhà ở nếu có nhu cầu.

Tiếp thu ý kiến này, dự thảo Luật đã rà soát về việc bán lại nhà ở xã hội bảo đảm hạn chế tối đa hành vi trục lợi chính sách nhà ở xã hội. Về việc nghiên cứu có cơ chế cho phép bán lại nhà ở xã hội (trước hoặc sau 5 năm) cho Quỹ nhà ở nếu có nhu cầu, Chính phủ cho rằng, theo dự thảo Luật, Quỹ nhà ở được thành lập nhằm đầu tư, tạo lập quỹ nhà ở cho thuê thuộc tài sản công.

Việc cho phép bán lại nhà ở xã hội (trước hoặc sau 5 năm) cho Quỹ nhà ở nếu có nhu cầu sẽ dẫn đến tình trạng phân tán nhà ở thuộc tài sản công rải rác trong các dự án, vừa có sở hữu tư nhân, vừa có sở hữu nhà nước, gây khó khăn trong quản lý, vận hành quỹ nhà ở thuộc tài sản công, tăng chi phí quản lý nhà ở này. Do đó, liên quan đến nội dung này, Chính phủ đề nghị chỉ bán lại cho đối tượng thuộc trường hợp được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Về quy định các giao dịch phải công chứng, nếu vẫn giữ phương án như đề xuất tại dự thảo Luật, đề nghị Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, sửa đổi quy định của Luật Công chứng để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đồng thời, xác định lộ trình chuyển tiếp phù hợp gắn với lộ trình chuyển đổi số, gắn với yêu cầu công chứng là để bảo đảm an toàn pháp lý khi thực hiện các giao dịch về nhà ở.

Tiếp thu ý kiến này, tại Điều 120 dự thảo Luật đã quy định “Chính phủ quy định giao dịch về nhà ở phải công chứng, chứng thực phù hợp với lộ trình chuyển đổi số, bảo đảm an toàn pháp lý khi thực hiện các giao dịch về nhà ở.”. Chính phủ sẽ quy định các loại hợp đồng về nhà ở phải công chứng tại Nghị định quy định chi tiết Luật Nhà ở (sửa đổi) gắn với lộ trình chuyển đổi số để bảo đảm an toàn pháp lý khi thực hiện các giao dịch về nhà ở.