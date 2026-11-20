ANTD.VN - Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận những đóng góp của các thế hệ nhà giáo trường Đại học Văn hóa Hà Nội, đồng thời đề nghị nhà trường đẩy mạnh đổi mới đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số, góp phần phát triển nguồn nhân lực văn hóa chất lượng cao trong kỷ nguyên mới.

Sáng nay (20-11), trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức gặp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Thay mặt lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy gửi lời thăm hỏi, tri ân và chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục trường Đại học Văn hóa Hà Nội nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy chia sẻ.

Thứ trưởng nhấn mạnh, người thầy không chỉ truyền thụ tri thức mà còn bồi dưỡng nhân cách, nuôi dưỡng lý tưởng và trách nhiệm cho các thế hệ học trò. Trong lĩnh vực văn hóa, nhiệm vụ này càng có ý nghĩa quan trọng khi gắn với việc gìn giữ bản sắc dân tộc, khơi dậy sức sáng tạo và tình yêu quê hương, đất nước.

Với gần 70 năm xây dựng và phát triển, trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã đóng góp quan trọng vào công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành văn hóa và xã hội. Nhiều thế hệ sinh viên trưởng thành từ mái trường hiện đang công tác tại các cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo, nghiên cứu và tổ chức hoạt động văn hóa trên cả nước.

Đánh giá cao những kết quả nhà trường đạt được, Thứ trưởng ghi nhận nỗ lực đổi mới quản trị, xây dựng đề án tự chủ đại học, nâng cao chất lượng đào tạo và tuyển sinh. Hoạt động nghiên cứu khoa học cũng có nhiều dấu ấn với 4 hội thảo được tổ chức trong năm 2026, trong đó, có hội thảo quốc tế về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới và hội thảo Quốc gia về mối quan hệ giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy gửi lẵng hoa chúc mừng trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Theo Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đặt ra yêu cầu phát triển văn hóa tương xứng với tiềm lực đất nước, đưa văn hóa và con người Việt Nam trở thành nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng cho phát triển bền vững.

Điều này đòi hỏi các cơ sở đào tạo phải chú trọng phát triển nguồn nhân lực văn hóa chất lượng cao, có bản lĩnh, tri thức, năng lực sáng tạo và khả năng thích ứng với khoa học, công nghệ.

Thứ trưởng đề nghị trường Đại học Văn hóa Hà Nội tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo gắn với nhu cầu xã hội; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hợp tác phát triển; đổi mới quản trị đại học, nâng cao năng lực tự chủ, thúc đẩy chuyển đổi số; chú trọng phát triển đội ngũ nhà giáo và xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, sáng tạo.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đã trao danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu cho PGS.TS Đinh Công Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Đây là sự ghi nhận những đóng góp của cá nhân đồng chí đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo và xây dựng Nhà trường.

Nhân dịp này, Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng tập thể cán bộ, giảng viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết và đổi mới, khẳng định vị thế cơ sở đào tạo, nghiên cứu uy tín, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển văn hóa và con người Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và lần đầu tiên chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, PGS.TS Đinh Công Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa Hà Nội gửi lời tri ân tới các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, cán bộ, viên chức, người lao động đã đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và phát triển của nhà trường.

PGS.TS Đinh Công Tuấn khẳng định, dù công nghệ phát triển đến đâu, người thầy vẫn giữ vai trò không thể thay thế trong giáo dục.

PGS.TS Đinh Công Tuấn nhấn mạnh, việc lựa chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam theo Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với văn hóa, đồng thời khẳng định vai trò của văn hóa và con người trong phát triển đất nước bền vững.

Trước yêu cầu mới về chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trường Đại học Văn hóa Hà Nội cần tiếp tục khẳng định vị thế là cơ sở đào tạo, nghiên cứu uy tín trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Nhà trường sẽ đẩy mạnh đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, gắn với thực tiễn; Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học; Tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và mở rộng hợp tác quốc tế.

Đặc biệt, dù công nghệ phát triển đến đâu, người thầy vẫn giữ vai trò không thể thay thế trong giáo dục. Nhân cách, tình yêu thương, sự tận tâm và tấm gương của người thầy chính là những giá trị có sức lan tỏa, truyền cảm hứng cho người học.

PGS.TS Đinh Công Tuấn vinh dự nhận danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

PGS.TS Đinh Công Tuấn khẳng định, nhà trường sẽ tiếp tục quan tâm phát triển đội ngũ, xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, chuyên nghiệp, tạo điều kiện để giảng viên, viên chức và người lao động phát huy năng lực, cống hiến.

Đối với sinh viên, học viên, PGS.TS Đinh Công Tuấn mong muốn các em phát huy tinh thần hiếu học, lòng biết ơn, sự trung thực và khát vọng vươn lên; Chủ động học tập, rèn luyện kỹ năng, làm chủ công nghệ, phát huy sáng tạo và nuôi dưỡng tình yêu đối với đất nước, văn hóa dân tộc.

Tin tưởng vào truyền thống đoàn kết và khát vọng đổi mới, Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa Hà Nội cũng mong muốn tập thể nhà trường tiếp tục phát huy những giá trị đã được vun đắp qua nhiều thế hệ, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.