ANTD.VN - Giữa không gian văn hóa đặc sắc của hồ Hoàn Kiếm, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 mang đến cho người dân và du khách cơ hội thưởng thức, trải nghiệm những giá trị văn hóa truyền thống của Thăng Long - Hà Nội. Đồng hành cùng các hoạt động của sự kiện, lực lượng Công an Thủ đô, đặc biệt là Cảnh sát giao thông, triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông, góp phần để ngày hội diễn ra an toàn, văn minh, thuận lợi.

Tôn vinh những giá trị tuyền thống

Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 được tổ chức tại Hà Nội là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời quảng bá, lan tỏa các di sản văn hóa đặc sắc của Thăng Long - Hà Nội đến đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài nước.

Sáng 21-11, tại khu vực Vườn hoa Vua Lý Thái Tổ và không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ khai mạc “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 diễn ra trong không khí trang trọng, với sự tham gia của khoảng 3.000 nghệ nhân, nghệ sĩ và người dân đến từ các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Các hoạt động văn hóa được diễn ra tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11-1946/ 24-11-2026), là dịp để khẳng định vai trò, vị trí của văn hóa trong đời sống xã hội; đồng thời tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống được các thế hệ gìn giữ, trao truyền và phát huy.

Thông qua các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trưng bày, trải nghiệm văn hóa, những nét đẹp trong đời sống văn hóa cộng đồng được giới thiệu sinh động tới công chúng, góp phần nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Sự kiện nhằm phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, lan tỏa đến các thế hệ nhằm giữ gìn bản sắc dân tộc

Với Thủ đô Hà Nội - nơi hội tụ, kết tinh nhiều giá trị văn hóa nghìn năm - việc tổ chức các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam tại khu vực hồ Hoàn Kiếm càng mang ý nghĩa đặc biệt. Đây không chỉ là không gian văn hóa, lịch sử quen thuộc của người dân Thủ đô mà còn là điểm đến thu hút đông đảo du khách.

Các hoạt động được tổ chức tại đây góp phần đưa di sản văn hóa đến gần hơn với cộng đồng, tạo điều kiện để người dân trực tiếp thưởng thức, trải nghiệm và cùng tham gia gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống.

Chủ động mọi phương án

Để góp phần bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các hoạt động của sự kiện, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng, triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông. Trong đó, Phòng CSGT đã phối hợp với Công an các phường liên quan tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và các tuyến đường phụ cận.

Ngay từ các ngày 18, 19 và 20-11, lực lượng CSGT đã có mặt tại các vị trí được phân công, chủ động điều tiết phương tiện, hướng dẫn người tham gia giao thông, phục vụ các buổi sơ duyệt, tổng duyệt chương trình. Việc triển khai phương án từ sớm giúp lực lượng chức năng nắm chắc tình hình, kịp thời điều chỉnh phương án tổ chức giao thông, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp Công an cơ sở phân luồng từ sớm, từ xa phục vụ sự kiện

Đặc biệt, từ sáng sớm 21-11, các tổ công tác CSGT đồng loạt triển khai nhiệm vụ tại những tuyến đường, nút giao trọng điểm dẫn vào khu vực tổ chức sự kiện. Cán bộ, chiến sĩ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng thực hiện phân luồng, hướng dẫn phương tiện, bảo đảm an toàn cho các đoàn xe chở lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu và các đoàn tham gia chương trình.

Tại các tuyến đường phụ cận hồ Hoàn Kiếm, cán bộ, chiến sĩ CSGT tập trung điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân di chuyển theo các hướng phù hợp, chủ động xử lý những tình huống phát sinh. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng vừa bảo đảm yêu cầu phục vụ chương trình, vừa chú trọng duy trì giao thông thông suốt, hạn chế tối đa những tác động đến sinh hoạt, đi lại của nhân dân.

Các tổ công tác nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo cho bà con đi lại an toàn, thuận tiện

Theo chương trình, sau lễ khai mạc, nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trưng bày và trải nghiệm văn hóa tiếp tục được tổ chức tại các địa điểm quanh hồ Hoàn Kiếm như Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực Tượng đài Cảm Tử, ngã tư Tràng Tiền Plaza - Hàng Khay... Các hoạt động diễn ra đến hết ngày 22-11-2026, dự kiến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Trước tình hình đó, lực lượng CSGT cùng các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội tiếp tục duy trì các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông; thường xuyên nắm tình hình, chủ động phân luồng, điều tiết phương tiện, không để xảy ra ùn tắc kéo dài, góp phần tạo môi trường an toàn, thuận lợi để Nhân dân và du khách tham gia các hoạt động văn hóa.

Đảm bảo đúng tư thế, lễ tiết, tác phong trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

Phòng CSGT khuyến cáo người dân khi lưu thông qua khu vực hồ Hoàn Kiếm trong thời gian diễn ra sự kiện cần chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp; chú ý quan sát, chấp hành hệ thống biển báo, hiệu lệnh và hướng dẫn của cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ. Người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức, chủ động phối hợp với lực lượng chức năng, góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm cao, lực lượng CSGT Công an Thủ đô đang cùng các đơn vị chức năng triển khai hiệu quả các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, góp phần để Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 diễn ra trang trọng, an toàn, thuận lợi, qua đó lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc và hình ảnh Thủ đô Hà Nội văn minh, an toàn, thân thiện đến Nhân dân và du khách.