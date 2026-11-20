Ngày 20-11, nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông Didier Le Bret đã chính thức trao chứng nhận "LabelFrancÉducation" cho Trường Tiểu học Ba Đình, Hà Nội.

Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của nhà trường trong việc giảng dạy tiếng Pháp, đồng thời đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác giáo dục giữa Pháp và Việt Nam.

Được thành lập năm 1998, Trường Tiểu học Ba Đình đã có gần 28 năm giảng dạy tiếng Pháp. Sau một thời gian triển khai các lớp song ngữ, hiện nay nhà trường tiếp tục duy trì định hướng này thông qua các lớp tăng cường tiếng Pháp, thể hiện quyết tâm thúc đẩy việc học tiếng Pháp trong thế hệ trẻ.

Buổi lễ gắn biển "Trường có chương trình dạy tiếng Pháp đạt chuẩn quốc tế" cho trường Tiểu học Ba Đình diễn ra vào ngày 20-11

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông Didier Le Bret nhấn mạnh ý nghĩa của việc nhà trường được trao nhãn chất lượng:

“Vì vậy, tấm biển mà chúng ta cùng trang trọng khánh thành hôm nay không đơn thuần là một vật trang trí. Đó là biểu tượng của ý chí hợp tác, vì tương lai của thế hệ trẻ Việt Nam.”

Việc được trao nhãn chất lượng LabelFrancÉducation là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của nhà trường, đồng thời tạo thêm cơ hội hợp tác với mạng lưới các cơ sở giáo dục đã được trao nhãn này.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ gắn biển "Trường có chương trình giảng dạy tiếng Pháp đạt chuẩn quốc tế"

Được thành lập năm 1998, Trường Tiểu học Ba Đình đã có gần 28 năm giảng dạy tiếng Pháp. Sau một thời gian triển khai các lớp song ngữ, hiện nay nhà trường tiếp tục duy trì định hướng này thông qua các lớp tăng cường tiếng Pháp, thể hiện quyết tâm thúc đẩy việc học tiếng Pháp trong thế hệ trẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông Didier Le Bret, nhấn mạnh ý nghĩa của việc nhà trường được trao nhãn chất lượng:

“Vì vậy, tấm biển mà chúng ta cùng trang trọng khánh thành hôm nay không đơn thuần là một vật trang trí. Đó là biểu tượng của ý chí hợp tác, vì tương lai của thế hệ trẻ Việt Nam”.

Học sinh trường Tiểu học Ba Đình trò chuyện cùng ngài Đại sứ Pháp, Didier Le Bret

Việc được trao nhãn chất lượng LabelFrancÉducation là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của nhà trường, đồng thời tạo thêm cơ hội hợp tác với mạng lưới các cơ sở giáo dục đã được trao nhãn này.

Được thành lập năm 2012 và do Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp trao tặng, nhãn chất lượng "LabelFrancÉducation" nhằm ghi nhận các cơ sở giáo dục nước ngoài có chương trình giảng dạy tăng cường tiếng Pháp trong khuôn khổ chương trình giáo dục quốc gia, đồng thời góp phần lan tỏa tiếng Pháp và văn hóa Pháp ngữ.

Các cơ sở giáo dục được trao nhãn chất lượng này trở thành thành viên của một mạng lưới quốc tế, hiện quy tụ 825 cơ sở tại 65 quốc gia. Các trường được tiếp cận nhiều chương trình hỗ trợ và hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực đào tạo giáo viên, xây dựng quan hệ hợp tác giữa các trường, cung cấp học liệu và hỗ trợ chuyên môn về giáo dục.

Tại Việt Nam, Đại sứ quán Pháp đồng hành cùng quá trình phát triển mạng lưới này, đồng thời hỗ trợ các cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Pháp. Hoạt động hợp tác được triển khai trong bối cảnh hệ thống giáo dục Việt Nam đang có những chuyển biến, hướng tới việc xây dựng các chương trình học tiếng Pháp phù hợp với nhu cầu của học sinh và điều kiện của từng nhà trường.