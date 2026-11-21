ANTD.VN - Ngày 21/11, tại Công viên Cầu Giấy, TP Hà Nội, Tổng Công ty Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel (Viettel Commerce) đã tổ chức Hội thao Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ năm 2026. Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao năng lực ứng phó tại chỗ của lực lượng cơ sở, đồng thời lập thành tích chào mừng kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2026), Ngày hội Quốc phòng toàn dân và hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Tổng Công ty (10/04/1997 – 10/04/2027).

Hội thao Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ năm 2026.

Tham dự và chỉ đạo Hội thao có Đại tá Phạm Văn Hùng – Tổng Giám đốc Tổng Công ty, Trưởng Ban Chỉ đạo; Trung tá Đinh Thị Dung – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; và thượng tá Nguyễn Văn Thắng - Đội trưởng, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an TP. Hà Nội) tham gia hướng dẫn, giám sát chuyên môn, cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc

Trung tá Đinh Thị Dung – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel phát biểu khai mạc Hội thao.

Phát biểu khai mạc Hội thao, lãnh đạo Tổng Công ty nhấn mạnh, với mạng lưới kinh doanh trải rộng trên toàn quốc gồm gần 500 cửa hàng bán lẻ, hệ thống kho hàng, 2 nhà máy in lớn tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cùng các lĩnh vực đặc thù có nguy cơ cháy, nổ cao như 42 siêu thị kinh doanh pháo hoa, xăng dầu, xe điện và thiết bị công nghệ, công tác bảo đảm an toàn PCCC&CNCH luôn được Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Theo Trung tá Đinh Thị Dung – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel, việc tổ chức Hội thao không chỉ đáp ứng nghiêm túc các quy định của Luật PCCC&CNCH năm 2024 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, mà còn là dịp sát hạch thực chất trình độ của lực lượng tại chỗ theo phương châm: "Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, xử lý kịp thời, đặt an toàn tính mạng con người lên trên hết".

Với khẩu hiệu hành động "Đoàn kết - Kỷ luật - An toàn - Quyết thắng", Hội thao năm nay quy tụ 5 đội tuyển đến từ: Khối cơ quan Tổng Công ty, Trung tâm Kinh doanh Thiết bị số, Trung tâm Phân phối, Trung tâm Công nghệ In và Trung tâm Dịch vụ Thương mại. Các vận động viên tranh tài ở 2 nội dung mang tính thực tiễn cao gồm: Triển khai đội hình 02 lăng B phun tiêu điểm sử dụng máy bơm và Chữa cháy kết hợp di chuyển tài sản chống cháy lan.

Vượt chướng ngại vật

Sử dụng kìm cộng lực cắt khóa

Cứu người bị nạn bằng cáng cứu thương

Trên thao trường, các đội thi đã thể hiện bản lĩnh, sự phối hợp nhịp nhàng và kỹ thuật thuần thục qua từng phần thi: từ vượt chướng ngại vật, sử dụng kìm cộng lực cắt khóa, thao tác bình chữa cháy xách tay, cứu người bị nạn bằng cáng cứu thương cho đến rải vòi, lắp đầu nối và điều khiển máy bơm phun nước tiêu điểm.

Phần thi phun nước tiêu điểm.

Đánh giá chất lượng chuyên môn tại Hội thao, Thượng tá Nguyễn Văn Thắng – Đội trưởng Đội CC&CNCH khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP. Hà Nội) ghi nhận sự chuẩn bị bài bản và tính chuyên nghiệp của lực lượng PCCC cơ sở thuộc Tổng Công ty Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel. Đồng chí khẳng định, sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp và các đơn vị của Tập đoàn Viettel thời gian qua đã góp phần giữ vững an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia PCCC tại cơ sở.

Trao giải nhất cho đội có phần thi xuất sắc.

Những phần thưởng được trao ghi nhận sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cùng quá trình tập luyện nghiêm túc của các lực lượng.

Khép lại phần tranh tài gay cấn, Ban Tổ chức đã trao giải và khen thưởng cho các đội tuyển, tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Những phần thưởng được trao không chỉ ghi nhận sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cùng quá trình tập luyện nghiêm túc của các lực lượng, mà còn là nguồn động viên lớn đối với phong trào phòng cháy chữa cháy tại cơ sở.

Trong thời gian tới, trở về địa bàn cơ sở, mỗi vận động viên tham gia Hội thao sẽ trở thành hạt nhân nòng cốt, trực tiếp hướng dẫn và lan tỏa kỹ năng an toàn đến từng cán bộ, nhân viên, góp phần xây dựng Tổng Công ty an toàn trong vận hành và phát triển bền vững.