ANTD.VN - Từ 17h-24h ngày 24-11, nhiều tuyến đường quanh khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sẽ được tạm cấm, hạn chế phương tiện để phục vụ Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Người dân cần chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, tránh đi vào khu vực tổ chức chương trình trong thời gian phân luồng.

Theo phương án tổ chức giao thông của Công an thành phố Hà Nội, Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 được tổ chức lúc 20h ngày 24-11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông phục vụ chương trình, trước đó, lực lượng chức năng tổ chức sơ duyệt vào 19h ngày 20-11 và tổng duyệt vào 19h ngày 22-11.

Trong thời gian diễn ra các hoạt động, Công an thành phố Hà Nội triển khai phương án phân luồng, hạn chế phương tiện trên một số tuyến đường quanh khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Theo đó, các phương tiện tham gia giao thông được yêu cầu hạn chế hoạt động trên các tuyến Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ.

Nhiều tuyến đường quanh khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sẽ được tạm cấm, hạn chế phương tiện từ 17h-24h ngày 24-11

Riêng từ 17h - 24h ngày 24-11, Công an thành phố Hà Nội tổ chức tạm cấm đối với xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500kg trở lên và xe ô tô chở khách từ 9 chỗ trở lên trên các tuyến đường thuộc khu vực phân luồng.

Các phương tiện được loại trừ gồm xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, hạn chế đối với các phương tiện tham gia giao thông khác trên các tuyến: Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Đỗ Xuân Hợp, Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng, Châu Văn Liêm, đường gom phải Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo) và Trịnh Văn Bô.

Trong thời gian phân luồng, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng dẫn các phương tiện lựa chọn lộ trình vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế.

Đối với phương tiện từ hướng Quốc lộ 32 đi Đại lộ Thăng Long, lực lượng chức năng hướng dẫn phương tiện di chuyển qua đường Tỉnh lộ 70 hoặc đường Vành đai III trên cao và ngược lại.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực Mỹ Đình trong thời gian trên chủ động theo dõi tình hình giao thông, lựa chọn tuyến đường thay thế, chấp hành nghiêm hướng dẫn của lực lượng chức năng, không cố tình đi vào các tuyến đường đang tổ chức tạm cấm, hạn chế.

Đối với các tuyến đường và phương tiện khác, người tham gia giao thông thực hiện theo Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 4-1-2026 của UBND thành phố Hà Nội quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND ngày 30-4-2026, cùng các văn bản điều chỉnh khác của cơ quan có thẩm quyền.

Công an thành phố Hà Nội cũng đề nghị Sở Xây dựng căn cứ phương án phân luồng để chỉ đạo các đơn vị chức năng điều chỉnh lộ trình, luồng tuyến xe khách; hạn chế lưu lượng và tần suất hoạt động trên các tuyến đường theo nội dung thông báo.

Đồng thời khuyến cáo người dân, lái xe và các chủ phương tiện chủ động sắp xếp thời gian, lựa chọn lộ trình phù hợp, đồng thời nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và sự hướng dẫn, điều tiết của lực lượng chức năng nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong thời gian diễn ra chương trình.