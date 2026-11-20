ANTD.VN - Sáng 20/11, dàn ô tô điện VinFast được đưa vào sân trụ sở số 54 Trần Hưng Đạo để cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội trực tiếp cầm lái, mở đầu chuỗi hoạt động chuyển đổi xanh kéo dài đến hết năm 2027...

Cán bộ chiến sĩ CATP trực tiếp trải nghiệm xe điện

Sáng 20/11, dàn ô tô điện đỗ dọc sân trụ sở Công an TP Hà Nội, số 54 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam. Dưới những tán ô lớn, từng tốp cán bộ, chiến sĩ đứng quanh khu vực trưng bày, nghe nhân viên kỹ thuật giới thiệu bảng thông số vận hành.

Bên trong khu vực bàn đăng ký, đông đảo cán bộ, chiến sĩ CATP trình giấy phép lái xe bản cứng hoặc mở bản điện tử trên điện thoại để nhận thẻ lái thử.

Đây là ngày mở màn chuỗi hoạt động trải nghiệm và ứng dụng phương tiện giao thông xanh do Công an TP Hà Nội phối hợp với Công ty cổ phần VinFast Việt Nam phát động, thuộc chiến dịch "Vì tương lai xanh 2".

Đợt một diễn ra trong hai ngày 20 và 21/11, mở cho cán bộ, chiến sĩ các phòng, ban trực thuộc Công an Thành phố cùng thân nhân. Nhiều cán bộ tranh thủ đi cùng người nhà tới xem xe.

Họ ngồi thử khoang lái, làm quen các thao tác trên màn hình điều khiển trung tâm rồi trực tiếp cầm lái trải nghiệm nhiều mẫu ô tô điện khác nhau. Cảm nhận thật bắt đầu từ sau vô lăng.

Song song với khu vực lái thử ngoài trời, VinFast bố trí bàn tư vấn gói ưu đãi dành riêng cho lực lượng vũ trang. Theo bảng thông tin đặt tại sự kiện, chương trình áp dụng mức ưu đãi 9% tùy từng dòng xe, đồng thời miễn phí sạc pin 0 đồng và hỗ trợ lệ phí trước bạ 0 đồng.

Những chính sách cụ thể này giúp giảm bớt rào cản chi phí ban đầu để cán bộ, chiến sĩ tiếp cận xe điện, từng bước đưa phương tiện thân thiện với môi trường vào phục vụ công tác lẫn sinh hoạt hằng ngày.

Chuỗi sự kiện sớm tỏa về cơ sở thay vì dừng lại ở trụ sở trung tâm. Theo lịch trình đợt hai, hoạt động lái thử diễn ra đều đặn mỗi tuần một điểm vào ngày thứ Năm hoặc thứ Sáu.

Dàn xe điện sẽ lần lượt có mặt tại trụ sở Công an xã Mê Linh ngày 27/11, Công an phường Tùng Thiện ngày 4/12, Công an xã Hồng Vân ngày 11/12 và Công an phường Chương Mỹ ngày 18/12. Ba chặng kế tiếp dừng tại Công an xã Ứng Thiện ngày 25/12, Công an phường Cầu Giấy ngày 31/12 và Công an xã Thạch Thất ngày 8/1/2027. Kế hoạch triển khai rộng khắp tại các đơn vị, Công an xã, phường trên toàn địa bàn Thành phố kéo dài từ nay đến hết năm 2027.

Chi tiết lịch trình trải nghiệm xe điện của CATP Hà Nội

Việc đưa ô tô điện về tận trụ sở các phòng, ban và địa bàn cơ sở cho thấy cách làm trực diện của Công an Thủ đô trong nỗ lực tháo gỡ "điểm nghẽn" ô nhiễm môi trường tại Hà Nội.

Thay vì vận động chung chung, lực lượng Công an Thành phố đi trước bằng việc tạo điều kiện hình thành thói quen sử dụng phương tiện xanh ngay trong đội ngũ. Thay đổi chiếc xe chạy ngoài đường mới là bước khởi đầu.

Cốt lõi của chuyển đổi xanh nằm ở nhận thức và trách nhiệm của từng người trước bầu không khí chung, để nếp sống xanh từ mỗi cán bộ, chiến sĩ đi vào từng gia đình và cộng đồng. Hết ngày 21/11, sân số 54 Trần Hưng Đạo vẫn mở để cán bộ, chiến sĩ cùng người thân tới cầm lái, tự kiểm chứng trước khi quyết định...

Một số hình ảnh tại chương trình...