ANTD.VN - Nhằm nâng cao chất lượng suất ăn, Đoàn kiểm tra xã Mê Linh, Hà Nội tiến hành kiểm tra từ ngày 16/11/2026 đến ngày 22/11/2026 đối với 5 Công ty cung cấp suất ăn bán trú cho 8.760 học sinh tại 3 Trường Mầm non, 3 Trường Tiểu học với tổng số 12 cơ sở trực thuộc các Trường.

Đoàn kiểm tra tại Công ty TNHH Happy Food Catering

Trong 2 ngày 16/11/2026 và 18/11/2026, Công an xã Mê Linh đã phối hợp với các thành viên Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra đối với 02 Công ty cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh là Công ty TNHH Happy Food Catering, địa chỉ: thôn Chi Đông, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội cung cấp suất ăn bán trú cho 2.860 học sinh Trường Tiểu học Mê Linh và Trường Tiểu học Văn Khê; Công ty Ngôi Sao Xanh cung cấp suất ăn bán trú cho 3.078 học sinh tại Trường Mầm non Văn Khê và Trường Tiểu học Tiền Phong.

Quá trình kiểm tra theo đánh giá của đoàn, phương án tổ chức bán trú của 02 Công ty đã được xây dựng trên cơ sở khảo sát thực tế, cơ sở vật chất phục vụ bếp ăn được quan tâm đầu tư. Hồ sơ tại các trường cơ bản đầy đủ, từ kế hoạch tổ chức bán trú, phân công nhiệm vụ đến hợp đồng với đơn vị cung cấp. Thực phẩm cung cấp rõ nguồn gốc xuất xứ, có khu vực phân loại thực phẩm đã chế biến và chưa chế biến; các thiết bị (khay, hộp cơm, gia vị, phương tiện vận chuyển) đảm bảo vệ sinh; việc lưu trữ mẫu thức ăn được thực hiện nghiêm túc hàng ngày. Các suất ăn được vận chuyển và giao tới Trường học cho học sinh đảm bảo về thời gian và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đoàn kiểm tra thực phẩm và khu vực bảo quản

Trong bữa ăn hằng ngày, tại một số trường (đặc biệt là trẻ mầm non, lớp 1), giáo viên trực tiếp chia thức ăn vào khay theo định lượng thay vì để đơn vị nấu ăn chia suất từ trước. Cách làm này góp phần giữ thức ăn nóng khi đến tay học sinh. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn chưa phát hiện vi phạm về an toàn thực phẩm đối với 02 Công ty.

Đoàn kiểm tra đề nghị các đơn vị cung cấp suất ăn bán trú tiếp tục thực hiện nghiêm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, sử dụng thực phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo định lượng, chế biến và các khâu cung ứng khác.

Thời gian tới Công an xã tiếp tục tham gia phối hợp với Đoàn liên ngành của UBND xã kiểm tra đối với các Công ty cung cấp suất ăn bán trú cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh đối với các đơn vị cung cấp suất ăn bán trú chưa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đề nghị thay đổi đơn vị cung cấp (nếu có) góp phần đảm bảo sức khỏe cho học sinh trên toàn địa bàn xã.