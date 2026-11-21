ANTD.VN - Bộ Y tế đã có công văn hướng dẫn việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế, trong đó làm rõ mức hưởng trong thời gian được cử đi đào tạo, nghỉ phép năm, làm công tác dân số, bảo trợ xã hội.

Bộ Y tế đã hướng dẫn các địa phương cách tính phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức y tế

Theo Bộ Y tế, Điều 113 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định người lao động được nghỉ hằng năm và hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động.

Tuy nhiên, việc xác định điều kiện hưởng phụ cấp ưu đãi nghề được thực hiện theo quy định riêng tại Nghị định số 350/2026/NĐ-CP.

Khoản 5 Điều 3 Nghị định này quy định mức độ thường xuyên làm các công việc chuyên môn được xác định tối thiểu bằng 50% thời giờ làm việc bình thường theo tháng được quy định tại Bộ luật Lao động.

Như vậy, trường hợp viên chức nghỉ hằng năm dẫn đến thời gian thực tế thực hiện công việc chuyên môn trong tháng không đạt mức tối thiểu nêu trên thì không được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề của tháng đó.

Để làm rõ quy định, Bộ Y tế đã dẫn lại trường hợp cụ thể do Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên nêu.

Theo đó, một tháng có 22 ngày làm việc bình thường, viên chức nghỉ hằng năm 12 ngày. Thời gian thực tế thực hiện công việc chuyên môn còn 10 ngày.

Do thời gian này không đạt mức tối thiểu 50% thời giờ làm việc bình thường theo tháng nên viên chức không được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề trong tháng đó.

Hướng dẫn trên cho thấy, việc được nghỉ phép năm và hưởng nguyên lương không đồng nghĩa với việc đương nhiên được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề trong tháng nghỉ phép.

Điều kiện quan trọng để xác định quyền lợi phụ cấp là thời gian thực tế thực hiện công việc chuyên môn, bảo đảm mức tối thiểu theo quy định.

Về mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức tại cơ sở bảo trợ xã hội, hướng dẫn của Bộ Y tế nêu rõ, theo khoản 4 Điều 3 Nghị định số 350/2026/NĐ-CP, các lĩnh vực bảo trợ xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi công việc chuyên môn, nghiệp vụ được xem xét để xác định viên chức làm chuyên môn y tế.

Do đó, viên chức tốt nghiệp các chuyên ngành công tác xã hội, dinh dưỡng hoặc chuyên ngành khác có trình độ chuyên môn phù hợp, được cấp có thẩm quyền phân công vào vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực này thì được xác định là viên chức làm chuyên môn y tế theo quy định của Nghị định.

Trường hợp viên chức đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 3, được phân công thường xuyên, trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp người khuyết tật đặc biệt nặng, trẻ sơ sinh thì được hưởng mức phụ cấp 70% theo điểm a khoản 2 Điều 4; trường hợp thường xuyên, trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp người khuyết tật nặng thì được hưởng mức phụ cấp 50% theo khoản 4 Điều 4 Nghị định số 350/2026/NĐ-CP.

Đối với viên chức thực hiện nhiệm vụ cấp dưỡng hoặc các nhiệm vụ khác, người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm căn cứ vị trí việc làm, trình độ chuyên môn phù hợp, công việc cụ thể, đối tượng được chăm sóc, trợ giúp và thời gian làm việc thực tế để xác định mức hưởng tương ứng theo Điều 4 Nghị định số 350/2026/NĐ-CP. Trường hợp viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế thì áp dụng mức phụ cấp 30% theo điểm c khoản 6 Điều 4 Nghị định này.