ANTD.VN - Với tinh thần cầu thị, trách nhiệm và đồng hành cùng doanh nghiệp, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị đối thoại, hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH cho đại diện khoảng 200 cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn 3 phường Bồ Đề, Long Biên và Phúc Lợi, Hà Nội.

Đại diện Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18 phổ biến các nội dung về giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC&CNCH

Hội nghị được tổ chức nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đồng thời trực tiếp lắng nghe, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của các tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đây cũng là dịp để lực lượng chức năng nắm bắt thực tiễn, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở thực hiện đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính.

Tại hội nghị, cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18 đã tập trung phổ biến những quy định pháp luật hiện hành về PCCC và CNCH; hướng dẫn cụ thể quy trình, thành phần hồ sơ, trình tự giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực này. Đặc biệt, những điểm mới trong công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH được thông tin, phân tích nhằm giúp các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh chủ động cập nhật, nắm chắc và tổ chức thực hiện.

Đại diện cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn đóng góp ý kiến trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại hội nghị

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và chủ cơ sở kinh doanh trong việc chấp hành các quy định về an toàn PCCC; duy trì các điều kiện an toàn trong suốt quá trình hoạt động, chủ động kiểm tra, phát hiện và khắc phục những nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ. Việc thực hiện đầy đủ các quy định không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn trực tiếp góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, tài sản của doanh nghiệp và cộng đồng.

Điểm nhấn của hội nghị là phần đối thoại trực tiếp giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH với đại diện các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh. Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ và trách nhiệm, nhiều ý kiến, kiến nghị đã được đưa ra, tập trung vào những khó khăn phát sinh trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, thực hiện trình tự, thủ tục hành chính; công tác thẩm định, nghiệm thu về PCCC; kiểm tra an toàn PCCC cũng như việc duy trì các điều kiện an toàn trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Các vấn đề được đại diện cơ sở quan tâm đều được cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18 trực tiếp trao đổi, giải đáp, hướng dẫn cụ thể trên cơ sở các quy định pháp luật. Qua đó, giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về yêu cầu, quy trình thực hiện, hạn chế những sai sót trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, đồng thời chủ động khắc phục các tồn tại, bảo đảm hoạt động đúng quy định.

Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18 phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức hội nghị đối thoại về giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH

Thông qua hoạt động đối thoại, những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn được tiếp nhận và giải quyết kịp thời, góp phần rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục, giảm chi phí cho tổ chức, cá nhân. Quan trọng hơn, việc tăng cường trao đổi trực tiếp giúp tạo sự thống nhất trong nhận thức và cách thức thực hiện giữa cơ quan quản lý với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh.

Hội nghị cũng thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành của lực lượng Cảnh sát PCCC uvà CNCH trong công tác cải cách hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Qua đó, góp phần xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an, chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH ngay từ cơ sở.

Thời gian tới, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18 sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính; chủ động nắm bắt, tiếp nhận và giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Qua đó, vừa nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, ổn định, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.