Từ ngày 20 đến 22-11, tại xã Vân Đình, Hội Nông dân thành phố Hà Nội phối hợp UBND xã Vân Đình tổ chức Festival Nông dân Thủ đô năm 2026.

Festival được tổ chức nhằm tôn vinh những đóng góp của nông dân Thủ đô; quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP, làng nghề và tinh hoa văn hóa vùng miền; thúc đẩy xúc tiến thương mại, liên kết tiêu thụ nông sản, chuyển đổi số và phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.

Chuỗi hoạt động chính của Festival diễn ra tại xã Vân Đình, TP. Hà Nội, bao gồm:

Ngày 20-11, hoạt động có chủ đề “Kết nối giao thương, tôn vinh di sản”: Tổ chức Diễn đàn xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ nông sản năm 2026 và triển khai Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân thành phố Hà Nội với Hội Nông dân các tỉnh, thành phố giai đoạn 2026 - 2030. Tối 20-11, khai mạc Festival Nông dân Thủ đô năm 2026 và Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Tri thức nuôi và chế biến vịt Vân Đình”, kết hợp chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Ngày 21-11, hoạt động với chủ đề “Lan tỏa nông sản, hội tụ văn hóa”: Tổ chức MegaLive “Đặc sản Thủ đô - OCOP 3 miền”, quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản trên nền tảng số; Ngày hội Văn hóa Đại đoàn kết với các trò chơi dân gian và chương trình nghệ thuật “Vân Đình - Gắn kết tinh hoa - Vươn xa cùng Thủ đô”.

Festival Nông dân Thủ đô năm 2025 diễn ra tại xã Quốc Oai, Hà Nội

Ngày 22-11, hoạt động có chủ đề “Chuyển đổi xanh, kiến tạo tương lai” thể hiện rõ nét qua Hội nghị sơ kết Đề án Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường; biểu dương, khen thưởng các cá nhân, hợp tác xã tiêu biểu thực hiện chuyển đổi xanh trong nông nghiệp năm 2026 và bế mạc Festival.

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa cho biết, để Festival được diễn ra chuyên nghiệp, thiết thực, hiệu quả, trước đó nhiều ngày, Hội Nông dân thành phố đã phối hợp với xã Vân Đình lựa chọn kỹ lưỡng những sản phẩm tiêu biểu, chất lượng cao, an toàn, có nguồn gốc rõ ràng, ưu tiên sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, thân thiện với môi trường, có tiềm năng mở rộng thị trường và xuất khẩu.

"Festival Nông dân Thủ đô năm 2026 sẽ thực sự là ngày hội tôn vinh giá trị di sản và nông sản, là nơi kết nối giá trị truyền thống với công nghệ hiện đại, người sản xuất với thị trường, bảo tồn văn hóa gắn với phát triển. Qua đó, lan tỏa hình ảnh nông dân Thủ đô năng động, sáng tạo, trách nhiệm trong kiến tạo nền nông nghiệp xanh, nông thôn văn minh, sáng tạo”, bà Phạm Hải Hoa nhấn mạnh.