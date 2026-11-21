ANTD.VN - Liên quan tới việc thi công cải tạo kênh dẫn Thụy Phương qua phường Đồng Ngạc, TP Hà Nội gây lún, nứt hơn 100 nhà dân, chủ đầu tư khẳng định, sẽ có phương án hỗ trợ, bồi thường người dân trong tháng 11.

Hơn 100 hộ dân bị lún, nứt nhà do ảnh hưởng thi công

Dự án cải tạo kênh Thụy Phương là một trong 7 dự án khẩn cấp chống ngập của TP Hà Nội, được phê duyệt tại Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 9/2/2026, tổng mức đầu tư khoảng 920 tỷ đồng.

Dự án được đầu tư nhằm giải quyết tình trạng úng ngập cục bộ cho lưu vực khoảng 350ha ở phía Tây Bắc Thủ đô (các khu vực như Resco, Ecohome, Ngoại giao đoàn, Tây Hồ Tây, Ciputra...). Đồng thời, bổ cập nước từ sông Hồng với lưu lượng khoảng 5m³/s nhằm cải thiện chất lượng nguồn nước và hồi sinh sông Tô Lịch.

Chủ đầu tư dự án là Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội. Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 8km, gồm khoảng 3,6km kênh hở (từ trạm bơm đầu mối Thụy Phương đến đường Phạm Văn Đồng) và gần 4km cống hộp ngầm (dọc đường Hoàng Minh Thảo, Võ Chí Công nối ra sông Tô Lịch). Riêng đoạn qua phường Đông Ngạc dài khoảng 2,4km.

Trong quá trình thi công đoạn kênh Thụy Phương trên địa bàn phường Đông Ngạc, đặc biệt lúc rút cừ đã khiến khoảng 100 căn nhà nằm gần kênh Thụy Phương bị lún, nứt. Các hộ dân phản ánh, sau khi đơn vị thi công rút cừ thì các căn nhà bắt đầu có dấu hiệu lún và nứt tại nhiều vị trí.

Nhiều hộ dân bày tỏ, chủ đầu tư và đơn vị bảo hiểm sớm có phương án bồi thường, hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa. Theo nhiều hộ dân, kể từ thời điểm nhận được phản ánh, UBND phường Đông Ngạc, chủ đầu tư, đơn vị bảo hiểm và kiểm định đã tới ghi nhận, đánh giá song đến nay đã nhiều tháng trôi qua nhưng phía bảo hiểm vẫn chưa đưa ra được phương án bồi thường cho người dân để sớm ổn định cuộc sống.

Hơn 100 nhà dân bị lún, nứt do ảnh hưởng bởi việc thi công kênh dẫn nước Thụy Phương

Theo thông tin từ UBND phường Đông Ngạc, có hơn 100 nhà dân, từ khu vực đầu kênh sông Nhuệ tới Học viện Tài chính, bị ảnh hưởng, lún, nứt trong quá trình thi công dự án cải tạo kênh Thụy Phương.

Ông Nguyễn Văn Công, Phó chủ tịch UBND phường Đông Ngạc cho biết, ngay sau khi sự cố xảy ra, phường đã chủ động nắm bắt thông tin, phối hợp với đơn vị thi công, chủ đầu tư làm việc với đơn vị bảo hiểm và người dân.

"Đến nay, phường chưa nhận được phản hồi về phương án bồi thường. Những ngày tới, chúng tôi sẽ gửi văn bản đốc thúc, đề nghị chủ đầu tư sớm có phương án bồi thường, hỗ trợ để người dân yên tâm sinh sống", ông Công cho biết.

Đã kiểm định và lên phương án bồi thường

Thông tin với phóng viên An ninh Thủ đô, đại diện Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội (chủ đầu tư) cho biết, đơn vị thi công dự án là liên danh gồm Công ty CP xây dựng dịch vụ và thương mại 68 - Công ty CP đầu tư xây dựng Đại An - Công ty CP công trình Thành Phát - Công ty CP đầu tư xây dựng công nghiệp Toàn Cầu. Đơn vị tư vấn giám sát là Công ty CP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng- Conico.

Kênh dẫn nước Thụy Phương qua địa bàn phường Đông Ngạc dài khoảng 2,4km

Cũng theo Ban QLDA hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp Hà Nội, đối với dự án này, chủ đầu tư đã ký hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng với Tổng công ty CP bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH). Đồng thời, tiến hành khảo sát, ghi nhận hiện trạng nhà dân trước khi thi công dự án.

Khi sự cố xảy ra, được sự ủy quyền trước đó của chủ đầu tư, đơn vị thi công đã yêu cầu BSH xác minh, thu thập hồ sơ bảo hiểm. Quá trình xác minh, 106 hộ dân có công trình nhà cửa bị lún, nứt do thi công dự án.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, theo biên bản cam kết, trong ngày 21/11, phía đơn vị bảo hiểm và giám định sẽ phải hoàn thành dự thảo phương án hỗ trợ bồi thường phạm vi bảo hiểm đối với 106 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Đến chiều 20/11, phía đơn vị bảo hiểm và giám định đã gửi dự thảo phương án bồi thường cho Ban QLDA hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp Hà Nội. Tổng phương án bồi thường dự thảo mà phía bảo hiểm đưa ra cho các hộ dân khoảng 1,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo Ban QLDA hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp TP Hà Nội, đây mới chỉ là dự thảo của đơn vị bảo hiểm và giám định, Ban sẽ gửi dự thảo này đến UBND phường Đông Ngạc để thông tin đến các hộ dân.

“Trong trường hợp, các hộ dân thống nhất với mức bồi thường, hỗ trợ này, Ban sẽ thống nhất với đơn vị bảo hiểm và triển khai giải ngân”, đại diện chủ đầu tư cho hay.

"Chúng tôi rất mong nhận được sự chia sẻ của người dân cũng như chính quyền địa phương. Đây là rủi ro không mong muốn trong quá trình triển khai dự án khẩn cấp chống ngập của thành phố. Chúng tôi cam kết sẽ mời người dân, phường Đông Ngạc làm việc, công bố phương án hỗ trợ, bồi thường ngay trong tháng 11", đại diện Ban QLDA hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội khẳng định.

Thông tin với phóng viên, đại diện BHS cho biết, trong trường hợp dự thảo này nhận được sự đồng thuận của các hộ dân, BHS sẽ triển khai giải ngân trong khoảng 15 ngày khi hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục giấy tờ theo quy định.