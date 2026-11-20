ANTD.VN - Từ khi cấp sách đến trường, có lẽ ai trong chúng ta cũng có một kỷ niệm về người thầy để ấn tượng, để quý mến để nhớ thương. Riêng bản thân tôi, tôi ấn tượng với thầy là hình ảnh thầy cùng chiếc xe đạp cũ kĩ tịch tang hàng ngày khi đến trường. Kính nhớ thầy Phạm Văn Ly - cố Hiệu trưởng trường THPT Phú Tâm (Xã Phú Tâm, TP. Cần Thơ).

Rời mái trường tiểu học, tôi cũng như bao các bạn khác tiếp bước lên ngôi trường cấp 2, cấp 3. Do trường chúng tôi đang học là chung cấp 2 và cấp 3 nên thời gian chúng tôi được học thầy và gặp thầy nhiều hơn.

Trường THPT Phú Tâm nơi thầy cố Hiệu trưởng Phạm Văn Ly đã giảng dạy chúng tôi cách đây 20 năm (ảnh tư liệu)

Tên của thầy là Phạm Văn Ly, là một giáo viên dạy văn cũng là hiệu trưởng của trường. Là lãnh đạo nhà trường nhưng cuộc sống của thầy rất giản dị và mộc mạc, luôn yêu thương quan tâm giúp đỡ bọn học trò chúng tôi. Hàng ngày thầy đi trên chiếc xe đạp cũ kĩ đến trường truyền đạt kiến thức cho chúng tôi. Thầy dạy cho chúng tôi bao điều đạo đức làm người, nhân cách sống…

Những lần có tiết học ngữ văn, mà thầy vắng mặt vì thầy bệnh, là đám học trò chúng tôi như đứng ngồi không yên. Mọi người chỉ mong mau tan học để đến nhà thăm thầy. Những lúc ấy thầy luôn nở cười hiền hòa rồi bảo, thầy không sao các em yên tâm.

Chân dung thầy cố hiệu trưởng Phạm Văn Ly

Chúng tôi còn nhớ mãi câu nói của thầy: “Các em cố gắng học tập để sau này có một cái nghề chân chính làm ra tiền, lo cho tương lai cuộc sống, lo cho gia đình. Không có gì quan trọng bằng việc học, chỉ có học mới có tương lai tốt cho các em sau này”.

Giờ đây mỗi người chúng tôi ai cũng có việc làm, nghề nghiệp ổn định. Có người nối nghiệp thầy rồi điện báo tin cho thầy, bên đầu dây bên kia thầy cười rất hạnh phúc...

Thời điểm chúng tôi tốt nghiệp ra trường, có việc làm ổn định, cũng là khi thầy đến tuổi nghỉ hưu. Và rồi, mới đó cũng đã tròn 20 năm.

Thầy giáo Trần Tuấn Thành – tác giả của bài viết gửi gấm những tình cảm tri ân đến thầy cô đã dạy bảo mình để mình cũng thành công như ngày hôm nay

Cách đây gần 1 năm, do tuổi già sức yếu thầy đã qua đời để lại bao tiếc nuối cho người thân và nhiều thế hệ học trò.

Hàng năm cứ đến ngày 20/11 chúng tôi gửi những lời nói tri ân đến thầy, cùng các thầy, cô khác bằng những lời nói, lời cảm ơn chân thành. Thầy, cô là những người lái đò thầm lặng đưa chúng tôi qua sông đến bến bờ tri thức mà không cần đòi hỏi phải trả công, trả ơn.

Một lần nữa, chúng em chân thành cảm ơn thầy Phạm Văn Ly, cố Hiệu trưởng trường THPT Phú Tâm cùng những thầy cô khác đã dày công dạy bảo các thế hệ học trò nên người.