ANTD.VN - Bộ Y tế đang nghiên cứu đề xuất bổ sung chi phí điều trị dinh dưỡng vào phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế cho 3 nhóm trẻ.

Bộ Y tế đang nghiên cứu bổ sung chi phí dinh dưỡng điều trị vào phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT), trước mắt ưu tiên trẻ dưới 6 tuổi bị suy dinh dưỡng cấp tính, trẻ sinh non, nhẹ cân và trẻ mắc động kinh kháng thuốc.

Theo bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế), dinh dưỡng trong một số trường hợp không chỉ hỗ trợ chăm sóc mà còn là thành phần thiết yếu của phác đồ điều trị, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả và tiên lượng bệnh.

Việt Nam có khoảng 103.500 trẻ sinh non mỗi năm, trong đó khoảng 17.000 trẻ tử vong sơ sinh; 25% số ca tử vong có liên quan đến sinh non hoặc nhẹ cân. Nhóm trẻ này có nguy cơ cao gặp các biến chứng như viêm ruột hoại tử, nhiễm trùng huyết và phải điều trị kéo dài.

Giai đoạn năm 2023-2025, khoảng 111.000 lượt trẻ suy dinh dưỡng cấp tính được phát hiện và điều trị trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Suy dinh dưỡng cấp tính nặng làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn, biến chứng và tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Đối với trẻ mắc động kinh kháng thuốc, chế độ ăn sinh ceton có thể được áp dụng khi các phương pháp điều trị khác không hiệu quả hoặc không phù hợp. Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi chuyên gia giám sát, xây dựng chế độ ăn và theo dõi chặt chẽ đáp ứng điều trị, tác dụng phụ.

Hiện việc tiếp cận dinh dưỡng điều trị còn khó khăn do một số chế phẩm chuyên biệt có chi phí cao, phải sử dụng dài ngày, trong khi chưa được bảo đảm thanh toán đầy đủ, thống nhất từ Quỹ BHYT.

Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định về tăng mức hưởng và phạm vi hưởng BHYT theo lộ trình, đối tượng ưu tiên, phù hợp mức đóng và khả năng cân đối quỹ. Trong đó, bổ sung chi phí dinh dưỡng điều trị vào phạm vi thanh toán đang được nghiên cứu.

Việc mở rộng quyền lợi cần dựa trên bằng chứng khoa học, tính cần thiết về chuyên môn, hiệu quả điều trị, hiệu quả chi phí và khả năng cân đối quỹ. Các can thiệp dinh dưỡng điều trị cần được phân biệt với sản phẩm dinh dưỡng thông thường và chi phí ăn uống, sinh hoạt; bảo đảm đúng đối tượng, đúng chỉ định, ưu tiên trẻ em và nhóm dễ bị tổn thương.