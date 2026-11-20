ANTD.VN - Đội CC&CNCH Khu vực số 6, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Công ty TNHH Hanwha Aero Engines tổ chức huấn luyện nghiệp vụ về PCCC&CNCH cho thành viên đội PCCC&CNCH và công nhân viên tại cơ sở.

Tại buổi huấn luyện, cán bộ công nhân viên làm việc tại Công ty TNHH Hanwha Aero Engines đã được báo cáo viên Đội CC&CNCH khu vực số 6 phổ biến các quy định pháp luật, kiến thức cơ bản về PCCC&CNCH, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, xử lý sự cố cháy nổ tại cơ sở.

Hướng dẫn lực lượng PCCC cơ sở sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ

Hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, xử lý sự cố cháy nổ tại cơ sở

Thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ

Bên cạnh đó, báo cáo viên đã hướng dẫn các biện pháp PCCC, phương pháp chữa cháy; giới thiệu công năng, cách sử dụng các loại bình chữa cháy xách tay và phương tiện chữa cháy được trang bị tại cơ sở.

Tại buổi tuyên truyền các công nhân cũng được trang bị kỹ năng sử dụng một số phương tiện cứu nạn thông thường, kỹ năng xử lý tình huống, thoát hiểm an toàn khi xảy ra sự cố cháy, nổ.

Đặc biệt, sau buổi tuyên truyền, Công ty TNHH Hanwha Aero Engines đã phối hợp với Đội CC&CNCH khu vực số 6 tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Thông qua diễn tập, góp phần giúp lực lượng PCCC&CNCH tại cơ sở sử dụng thành thạo các trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy, kỹ năng xử lý tình huống khi có sự cố xảy ra. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về PCCC, chủ động phòng ngừa và hạn chế thiệt hại do cháy, nổ gây ra, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho Công ty nâng cao hiệu quả sản xuất.