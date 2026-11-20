ANTD.VN - Sau hai tuần kiên trì cầm tay hướng dẫn, một cô bé khiếm thị gần 7 tuổi đã biết tìm hàng, nhận diện các chấm chữ nổi và viết những nét chữ đầu tiên. Với Thạc sĩ Đặng Hoàng An, đó là niềm hạnh phúc giản dị trên hành trình đồng hành cùng trẻ khuyết tật.

Khi tiếp nhận cô học trò gần 7 tuổi tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ khiếm thị Tây Ninh, Thạc sĩ Đặng Hoàng An không khỏi trăn trở. Dù lớn hơn bạn học cùng lớp 2 tuổi, nhưng cô bé này vẫn chưa nhận biết được các chấm chữ A, chưa biết cách dò hàng trên bảng chữ nổi…

Không nóng vội, thầy An kiên nhẫn cầm tay hướng dẫn từng thao tác, từ nhận biết vị trí các chấm, tìm hàng, đặt tay và di chuyển bút. Mỗi khi em làm được một việc nhỏ, thầy lại động viên, khích lệ. Sau hai tuần, cô bé đã biết tìm hàng, nhận diện các chấm nổi. Sang tuần thứ ba, em tiến bộ nhanh chóng, thậm chí vượt cả bạn học nhỏ tuổi hơn.

Mỗi lần học trò viết hoàn chỉnh một hàng chữ, thầy An lại xoa tay động viên. Thầy còn gợi mở những ước mơ để em thêm tự tin đến trường: “Con có muốn trở thành cô giáo, dạy lại những bạn nhỏ khiếm thị giống mình không?”.

Với thầy An, thành quả ấy không chỉ là một bài học hoàn thành, mà còn là khoảnh khắc một đứa trẻ bắt đầu nhìn thấy tương lai.

Thầy An quyết định chuyển hướng sang hỗ trợ giáo dục trẻ khuyết tật như một cơ duyên.

Sinh năm 1991, quê Long An, thầy Đặng Hoàng An từng là giảng viên tâm lý học. Năm 2016, một tai nạn khiến anh bị chấn thương tủy, phải gắn bó với chiếc xe lăn. Nhưng biến cố không khép lại hành trình cống hiến. Sau thời gian tiếp xúc với những trẻ khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện đến trường, anh quyết định chuyển hướng sang hỗ trợ giáo dục trẻ khuyết tật.

Từng chứng kiến nhiều em nhỏ gần như phải gác lại ước mơ học tập vì thiếu điều kiện tiếp cận giáo dục phù hợp, anh An không khỏi day dứt. Từ đó, anh đăng ký thi tuyển vào Trung tâm Nuôi dạy trẻ khiếm thị Tây Ninh và đạt điểm cao nhất trong số 10 thí sinh dự thi. Hiện tại, anh công tác tại trường Giáo dục chuyên biệt Tây Ninh.

Chính những cử chỉ nhỏ của học trò đã giúp thầy An thêm gắn bó với nghề Giáo.

Công việc không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có thời điểm, thầy được phân công hỗ trợ cùng lúc 3-4 trẻ rối loạn phổ tự kỷ. Mỗi em có biểu hiện và cách giao tiếp khác nhau; có trẻ thường xuyên quấy khóc, kích động, phun nước bọt hoặc đánh thầy, đánh bạn. Những ngày đầu, anh đã không tránh khỏi áp lực, nhất là khi bản thân cũng có những giới hạn về thể chất.

Khi PV An ninh Thủ đô hỏi Thạc sỹ Đặng Hoàng An kỷ niệm nhớ nhất, anh chia sẻ, đó là một cô bé gần 7 tuổi, thường mất kiểm soát và đánh thầy. Nhưng mỗi khi bình tĩnh trở lại, em lại hôn lên tay thầy như một lời xin lỗi. Sau thời gian kiên trì đồng hành, em dần nhận biết được tên mình, phân biệt thầy và bạn, rồi cất lên những tiếng gọi “thầy ơi”, “bạn ơi”.

Người giáo viên phải kiên nhẫn tìm cách tiếp cận và thấu hiểu trẻ khuyết tật.

Không chỉ dạy học trò, thầy An còn học ngôn ngữ ký hiệu từ chính những học sinh khiếm thính. Có những buổi chiều, sau giờ làm, thầy trò ở lại trường để cùng học cách giao tiếp. Từ những cử chỉ còn lúng túng ban đầu, khoảng cách dần được thu hẹp.

Thầy Anh nhận ra rằng, mỗi đứa trẻ là một thế giới riêng, đòi hỏi người giáo viên phải kiên nhẫn tìm cách tiếp cận và thấu hiểu. Không chỉ truyền đạt kiến thức, chính các em cũng dạy thầy cách lắng nghe, sẻ chia và cảm nhận thế giới bằng ánh mắt, cử chỉ.

Trải qua biến cố của bản thân và đồng hành cùng trẻ khuyết tật, quan niệm về thành công của Thạc sĩ Đặng Hoàng An cũng thay đổi. Nếu như trước đây, anh từng nghĩ phải đứng trên bục giảng, giảng dạy ở những cấp học cao hơn mới khẳng định được giá trị bản thân, thì nay niềm vui lại đến từ từng tiến bộ nhỏ của học trò.

Ngoài công việc chuyên môn, thầy An còn hoạt động cộng đồng sôi nổi và nhận được nhiều giải thưởng, sự ghi nhận đáng quý.

Đó có thể là một tấm thiệp viết còn nguệch ngoạc, một bức tranh chưa tròn trịa hay lời chúc mừng ngày 20/11. Với thầy, những món quà ấy chứa đựng tình cảm chân thành của những đứa trẻ luôn nhớ đến người đã đồng hành cùng mình.

Sự gắn bó với nghề còn được tiếp thêm động lực từ phụ huynh. Nhiều người làm công nhân, bán vé số, dù cuộc sống còn khó khăn vẫn kiên trì đưa con đến trường mỗi ngày. Điều đó khiến thầy càng ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc giúp trẻ có thêm cơ hội học tập và hòa nhập.

Trẻ khuyết tật cần sự chung tay nuôi dạy của gia đình, nhà trường và xã hội.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thầy An mong các bậc phụ huynh cởi mở, chủ động tìm hiểu tình trạng của con, phối hợp với nhà trường để trẻ được hỗ trợ kịp thời. Bởi theo thầy An, giáo dục trẻ khuyết tật không thể chỉ trông chờ vào một phía, mà cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội.

Với người thầy ngồi xe lăn ấy, mỗi bước tiến dù nhỏ của học trò đều đáng trân trọng. Đó là thành quả đẹp nhất của nghề giáo đôi khi không nằm ở điểm số hay thành tích, mà là khi một đứa trẻ từng sống trong im lặng có thể cất tiếng gọi thầy, khi một em nhỏ lần đầu tự tay viết được những con chữ của riêng mình.