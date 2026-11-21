ANTD.VN -Với 470/474 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, sáng 21/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội.

Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, Viện trưởng Viện KSNDTC Nguyễn Huy Tiến cho biết, về phạm vi, nguyên tắc và điều kiện áp dụng cơ chế thí điểm, có ý kiến đề nghị làm rõ phạm vi tài sản được thu hồi, điều kiện áp dụng cơ chế không qua kết tội và mối quan hệ giữa thủ tục này với việc giải quyết vụ án hình sự; đồng thời, bảo đảm quyền sở hữu hợp pháp và quyền của người thứ ba ngay tình.

Cơ quan soạn thảo đã tiếp thu, chỉnh lý theo hướng xác định rõ tài sản thuộc phạm vi áp dụng phải có căn cứ xác định liên quan trực tiếp đến tội phạm; không áp dụng đối với tài sản có nguồn gốc hợp pháp. Đồng thời, bổ sung cơ chế bảo vệ chủ sở hữu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người thứ ba ngay tình, nhất là trường hợp họ không biết và không thể biết tài sản có liên quan đến tội phạm.

Dự thảo cũng được chỉnh lý để bảo đảm phân định giữa thủ tục dân sự theo Nghị quyết với việc xử lý tài sản trong vụ án hình sự, tránh việc thu hồi, xử lý trùng lặp. Trường hợp vụ án hình sự được phục hồi, tiếp tục giải quyết thì tạm đình chỉ việc giải quyết vụ việc dân sự, chờ kết quả xử lý vụ án hình sự, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể liên quan.

Đồng thời, đã rà soát, loại trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của quân đội và các trường hợp đã có bản án, quyết định đình chỉ.

Kết quả biểu quyết

Về thu hồi tài sản có giá trị tương đương, có ý kiến đề nghị làm rõ trường hợp tài sản liên quan đến tội phạm không còn, bị tiêu hủy, tẩu tán hoặc không thể thu hồi thì có được yêu cầu thu hồi tài sản có giá trị tương đương hay không.

Cơ quan soạn thảo đã tiếp thu, chỉnh lý kỹ thuật lập pháp, chuyển quy định về thu hồi tài sản có giá trị tương đương từ điểm d khoản 1 sang khoản 2 Điều 6, nhằm phân định rõ hai trường hợp: thu hồi chính tài sản liên quan đến tội phạm và thu hồi tài sản có giá trị tương đương khi tài sản đó không còn hoặc không thể thu hồi.

Việc áp dụng phải có căn cứ, bảo đảm tương xứng về giá trị và không ảnh hưởng đến tài sản hợp pháp của chủ thể khác.

Về trách nhiệm và thẩm quyền của các cơ quan trong quá trình thực hiện cơ chế thí điểm, theo Viện trưởng Viện KSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến, dự thảo đã được tiếp thu, chỉnh lý theo hướng xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong việc xác định tài sản thuộc diện phạm vi thu hồi và phối hợp với Viện kiểm sát trong quá trình Viện kiểm sát xác minh, thu thập tài liệu, lập hồ sơ…

Dự thảo cũng quy định trách nhiệm của Viện kiểm sát trong việc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, khởi kiện hoặc yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự; trách nhiệm của Tòa án trong xem xét, quyết định việc thu hồi tài sản.

Việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản phải tuân thủ đúng điều kiện, trình tự, thủ tục và thẩm quyền; đồng thời, có cơ chế kiểm soát để bảo đảm quyền của các chủ thể liên quan.

Dự thảo còn nêu rõ trách nhiệm của Viện kiểm sát trong trường hợp yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trái pháp luật gây thiệt hại, bảo đảm thẩm quyền luôn gắn với trách nhiệm pháp lý.