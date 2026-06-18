Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo 2026

ANTD.VN - Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo - Hà Nội 2026 sẽ diễn ra từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7 tại Hà Nội, quy tụ các nghệ sĩ, chuyên gia âm nhạc và tài năng trẻ đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia biểu diễn, giao lưu và tranh tài ở nhiều hạng mục nghệ thuật.

Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì triển khai với kỳ vọng trở thành hoạt động văn hóa thường niên mang dấu ấn riêng của Thủ đô. Theo kế hoạch, liên hoan sẽ diễn ra tại nhiều địa điểm như Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Khách sạn Dusit Le Palais Tu Hoa Hanoi và khu vực Nhà Bát Giác bên hồ Hoàn Kiếm. Sự kiện quy tụ các nghệ sĩ, giảng viên, chuyên gia âm nhạc cùng thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Brunei, Pháp, Hong Kong (TQ) và Italia.

Liên hoan được tổ chức với mục tiêu cụ thể hóa định hướng phát triển Hà Nội trở thành trung tâm sáng tạo, trung tâm văn hóa của khu vực. Đồng thời, sự kiện cũng góp phần hiện thực hóa các cam kết của thành phố khi tham gia Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO. Thông qua âm nhạc, Hà Nội mong muốn thúc đẩy giao lưu văn hóa quốc tế, phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh một Thủ đô năng động, hiện đại nhưng vẫn giàu bản sắc.

Không chỉ là sân chơi dành cho các tài năng âm nhạc trẻ, Crescendo 2026 còn mang đến chuỗi hoạt động học thuật và biểu diễn chuyên nghiệp. Các hạng mục dự thi gồm piano, thanh nhạc, nhạc cụ dây, guitar, ukulele và trình diễn cùng dàn nhạc giao hưởng. Bên cạnh đó là các workshop chuyên đề với sự tham gia của các giáo sư, nghệ sĩ và nhạc trưởng quốc tế.

Vòng Chứng chỉ (Grading Round) của Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo – Hà Nội 2026 được tổ chức tại Khách sạn Dusit Le Palais Tu Hoa Hanoi.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của liên hoan là Đêm hòa nhạc ngoài trời “Giao hưởng Kết nối”, diễn ra tối ngày 4/7 tại Nhà Bát giác Hồ Gươm (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). Chương trình được xây dựng theo hướng không gian nghệ thuật mở, nơi các nghệ sĩ có tên tuổi trên thế giới cùng những gương mặt trẻ xuất sắc nhất của liên hoan sẽ biểu diễn trên cùng một sân khấu.

Dẫn dắt chương trình là nhạc trưởng Daniel Park (Hàn Quốc). Bên cạnh đó còn có sự góp mặt của nghệ sĩ piano nổi tiếng Rintaro Akamatsu (Nhật Bản), nghệ sĩ opera quốc tế Nguyễn Khắc Hòa, soprano Kim Ngân cùng nhiều tài năng trẻ đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các tiết mục giao hưởng, concerto, opera và hòa tấu hứa hẹn mang đến cho công chúng những trải nghiệm nghệ thuật chất lượng cao ngay giữa không gian di sản của Thủ đô.

Bên cạnh các hoạt động biểu diễn, Ban tổ chức cũng xây dựng chương trình tham quan, trải nghiệm dành cho các thí sinh quốc tế tại nhiều di tích, danh lam thắng cảnh và không gian văn hóa tiêu biểu của Hà Nội. Qua đó, sự kiện được kỳ vọng trở thành cầu nối giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về chiều sâu lịch sử, văn hiến và sức sống đương đại của thành phố nghìn năm tuổi.

Vòng Chứng chỉ (Grading Round) của Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo – Hà Nội 2026 đang được tổ chức đồng thời tại nhiều quốc gia và khu vực tham gia hệ thống Liên hoan Crescendo, trong đó có Hong Kong (Trung Quốc) và Trung Quốc đại lục.

Đặc biệt, liên hoan năm nay ghi nhận vai trò nổi bật của nghệ sĩ piano Nguyễn Thị Mỹ Dung, Giám đốc Liên hoan Nghệ thuật Quốc tế Crescendo - Hà Nội 2026, đồng thời là giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm đào tạo tài năng trẻ. Với quá trình học tập, biểu diễn và kết nối nghệ thuật quốc tế, nghệ sĩ piano Nguyễn Thị Mỹ Dung được đánh giá là một trong những nhân tố quan trọng góp phần xây dựng Crescendo trở thành sự kiện mang tính học thuật và chuyên môn cao. Đồng thời, sự tham gia của các chuyên gia, giảng viên uy tín trong nước và quốc tế dưới sự điều phối của ban tổ chức được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi cho thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam.

Nghệ sĩ piano Nguyễn Thị Mỹ Dung (bên trái) cùng các giám khảo tại Vòng Chứng chỉ (Grading Round) của Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo – Hà Nội 2026 được tổ chức tại Khách sạn Dusit Le Palais Tu Hoa Hanoi.

Với quy mô quốc tế, nội dung đa dạng và sự kết hợp hài hòa giữa biểu diễn, đào tạo và giao lưu văn hóa, Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo - Hà Nội 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn nổi bật trong đời sống âm nhạc của Thủ đô, góp phần khẳng định vị thế Hà Nội là thành phố sáng tạo, hội nhập và trở thành điểm đến của những sự kiện nghệ thuật chất lượng cao trong khu vực.