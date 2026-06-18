"Giai điệu hân hoan" quy tụ gần 100 nghệ sĩ kèn, guitar

ANTD.VN - Hòa nhạc “Jubelklänge - Giai điệu hân hoan” sẽ diễn ra vào 20h ngày 19/6, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, quy tụ gần 100 nghệ sĩ gồm các giảng viên, cựu giảng viên, nghệ sĩ trưởng thành từ Khoa Kèn, Gõ, Guitar cùng những học sinh, sinh viên xuất sắc của Học viện.

Chương trình hòa nhạc như một điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện.

Bên cạnh các nghệ sĩ trẻ, chương trình còn hội tụ nhiều nghệ sĩ và giảng viên ở độ tuổi ngoài 70, tạo nên một cuộc hội ngộ giàu cảm xúc giữa nhiều thế hệ.

Chương trình được chia thành hai phần. Phần đầu giới thiệu các tiết mục độc tấu và hòa tấu của giảng viên, nghệ sĩ trẻ và những tài năng đang được đào tạo tại Học viện, với các tác phẩm nổi bật như Tango - Fantasia của J. Gade; Summer trong bộ Bốn mùa của Antonio Vivaldi, hay Tico Tico cho ngũ tấu clarinet và bộ gõ…

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Các nghệ sĩ luyện tập chuẩn bị cho hòa nhạc. Ảnh: HVANQGVN

Phần hai là điểm nhấn của đêm diễn với sự xuất hiện của Hanoi Wind Symphony cùng các cựu học sinh, sinh viên và giảng viên của Khoa. Khán giả sẽ được thưởng thức những tác phẩm nổi tiếng thế giới như Stars and Stripes Forever của John Philip Sousa, Bugler’s Holiday của Leroy Anderson, hay điệu Can-Can của Jacques Offenbach.

Một trong những tiết mục được mong đợi là Gabriel’s Oboe của Ennio Morricone, qua phần độc tấu oboe của nghệ sĩ Hoàng Mạnh Lâm. Bên cạnh đó, chương trình còn có tác phẩm Trống cơm được nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân chuyển soạn cho dàn nhạc kèn, kết hợp chất liệu dân ca Bắc Bộ với những yếu tố jazz và dân gian đương đại…

TS.NSND Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cho biết, chương trình mang ý nghĩa đặc biệt trong dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện. Theo ông, đây không chỉ là một buổi hòa nhạc có quy mô hiếm thấy đối với dàn nhạc kèn ở Việt Nam mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó và niềm tự hào của các thế hệ nghệ sĩ từng học tập, giảng dạy tại đây.