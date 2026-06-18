Các bức tranh minh họa do họa sĩ nổi tiếng thể hiện

ANTD.VN - Triển lãm "Minh họa trên báo", một hoạt động kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam do Báo Nhân dân tổ chức, đã chính thức khai mạc vào chiều ngày 18/6 tại Hàng Trống, Hà Nội.

Triển lãm giới thiệu khoảng 90 bức tranh của 23 họa sĩ là những cộng tác viên đã và đang có nhiều đóng góp nghệ thuật cho Báo Nhân Dân. Các tác phẩm "2 trong 1" này là minh họa cho một truyện ngắn, bài thơ, tùy bút trên các ấn phẩm của Báo Nhân Dân và một số tớ báo, tạp chí khác, nhưng vẫn giữ được vị trí của tác phẩm mỹ thuật độc lập.

Tại triển lãm, người xem có dịp thưởng lãm nét vẽ của các họa sĩ thuộc nhiều thế hệ thực hành nghệ thuật tại Việt Nam. Từ những tên tuổi của Mỹ thuật Việt Nam từ trước thời kỳ Đổi mới như họa sĩ Lê Anh Vân tới những tác giả đóng góp vào sự tiến triển của mỹ thuật kể từ sau thời kỳ Đổi mới cho đến hôm nay như các họa sĩ Đào Hải Phong, Phạm An Hải, Đặng Tiến…

Bên cạnh đó là những cá tính hội họa đương đại đã và đang được sự quan tâm của giới chuyên môn và công chúng đông đảo như các họa sĩ Bùi Tiến Tuấn, Nguyễn Dương Đính (Inh Nguyễn), Vũ Đình Tuấn, Nguyễn Nghĩa Cương, Võ Lương Nhi.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Nhiều họa sĩ ở thế hệ trẻ hơn đang góp phần nối tiếp sức hấp dẫn thị giác cho báo chí từ bảng màu minh họa phong phú: Trần Xuân Bình, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Vân Chung, Tùng Nguyễn, Thu Trang…

Một số tác giả tham gia triển lãm đã từng hoặc hiện đang làm việc tại các tòa soạn báo với vị trí công việc khác nhau, có thể là phụ trách thiết kế trang báo, có thể là thuần túy chuyên môn biên tập nhưng đều dành cho mỹ thuật một tình cảm đặc biệt sâu sắc: Đặng Tiến (nguyên là Thư ký tòa soạn của Báo Hải Phòng), Đỗ Hữu Khôi (báo điện tử Vietnamnet), Lê Tâm (Báo Công an nhân dân), Nguyễn Minh, Kim Duẩn (Báo Nhân Dân).

Phát biểu khai mạc triển lãm, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, sự tham gia của 23 họa sĩ với gần 90 tác phẩm tại triển lãm lần này cho thấy sức sống của mỹ thuật báo chí cũng như mối quan hệ gắn bó giữa báo chí, văn học và mỹ thuật trong đời sống đương đại. Đây không chỉ là những tác phẩm minh họa cho các tác phẩm báo chí, văn học mà còn là những sáng tạo nghệ thuật mang dấu ấn cá nhân của mỗi tác giả.

Bức tranh đặc biệt vẽ các Tổng Biên tập của Báo Nhân Dân qua các thời kỳ.

Trong thời đại công nghệ số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, chúng ta càng nhận thức rõ hơn giá trị của tư duy sáng tạo, chiều sâu văn hóa và bản sắc cá nhân. Công nghệ có thể hỗ trợ hoạt động báo chí nhưng không thể thay thế cảm xúc, khả năng sáng tạo và trách nhiệm xã hội của con người. Đó cũng chính là thông điệp mà triển lãm hôm nay muốn gửi tới công chúng.

Tổng biên tập Báo Nhân dân cho biết thêm, những năm gần đây, Báo Nhân Dân đã triển khai nhiều hoạt động đổi mới sáng tạo nhằm mở rộng không gian tiếp cận công chúng. Bên cạnh việc phát triển các sản phẩm báo chí đa nền tảng và đẩy mạnh chuyển đổi số, Báo Nhân Dân cũng tổ chức nhiều triển lãm, hoạt động văn hóa và các dự án truyền thông cộng đồng có sức lan tỏa xã hội rộng rãi. Triển lãm “Minh họa trên báo” tiếp tục là một nỗ lực theo hướng đó, góp phần đưa báo chí đến gần hơn với công chúng bằng những hình thức thể hiện sinh động và giàu giá trị văn hóa.

Người xem tham quan triển lãm

Là một trong những tác giả có tác phẩm trưng bày tại triển lãm, họa sĩ Lê Anh Vân cho rằng, việc tổ chức một cuộc triển lãm giới thiệu những tác phẩm minh họa của các họa sĩ đã cộng tác với báo trong thời gian qua là một ý tưởng rất hay và thú vị. Nhờ sự kiện này, chúng ta có cơ hội xem lại những bản minh họa gốc của các họa sĩ từng đóng góp cho tòa soạn.

"Khi xem lại những tác phẩm này, chúng ta mới thực sự được chiêm ngưỡng những bản vẽ gốc và cảm nhận được những tình cảm rất khác biệt mà các họa sĩ đã gửi gắm" - Phó Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân, họa sĩ Lê Anh Vân chia sẻ.

Triển lãm cho thấy sự gắn bó của báo chí, văn chương và mỹ thuật ở Việt Nam qua thời gian, và sự gắn bó ấy là đóng góp vô cùng ý nghĩa vào bản sắc nhân văn của báo chí cách mạng Việt Nam.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 23/6.​

Một số tác phẩm tại triển lãm:

Minh họa của họa sĩ Vũ Đình Tuấn

Minh họa của họa sĩ Kim Duẩn

Minh họa của họa sĩ Đào Hải Phong

Minh họa của họa sĩ Đặng Tiến