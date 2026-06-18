“Lầu chú Hoả” vươn lên Top 1 phòng vé sau một tuần công chiếu

ANTD.VN - Sau một tuần khởi chiếu, "Lầu chú Hỏa" đã vượt mốc doanh thu hơn 40 tỷ và vươn lên vị trí top 1 phòng vé vào tối 17/6

Phim luôn bám đuổi sát nút về số lượng vé (hơn 500.000 lượt vé đã được bán) cũng như doanh thu trong top 3 phim của Box Office Vietnam suốt tuần qua.

"Lầu chú Hoả" vươn lên Top 1 phòng vé tối ngày 17/6 ( Theo số liệu của Box Office Vietnam)

Chuyện tình bi kịch và oán hận trăm năm

Xem "Lầu chú Hỏa", không ít người kinh hãi bất ngờ trước độ tàn nhẫn mà cô Hứa gieo rắc cho nhóm streamer khám phá căn biệt thự cổ, nơi linh hồn cô bám riết không rời. 6 vị khách không mời mà tới liên tục bị cô làm cho đứng tim vì những lần im lìm xuất hiện.

Đạo diễn Hùng Trần cho hay trước khi làm bộ phim này, anh đã tìm hiểu rất nhiều lời đồn xoay quanh gia tộc họ Hứa và tiểu thư út nhà họ Hứa, thông qua các bài viết, video trên mạng đến lời kể của người dân xung quanh nơi cô từng sinh sống. Một trong những thứ làm anh cảm thấy thấy thú vị nhất là mối tình của cô Hứa. Theo đó, tình yêu của cô Hứa với anh kép hát bị cha cô ngăn cản quyết liệt. Càng tìm hiểu, nhà làm phim càng thương cho mối tình này và muốn đưa bi kịch tình yêu không trọn vẹn vào phim.

Thưởng thức tác phẩm, nhiều khán giả có phần tiếc nuối khi quá khứ, tuổi trẻ của cô Hứa và người tình kép hát không được hé lộ nhiều. Theo đạo diễn Hùng Trần, sự tiết chế này nhằm đáp ứng phong cách của thể loại phim found footage (giả tải liệu). Khán giả trải nghiệm thông qua góc nhìn của nhân vật, do đó sẽ chỉ biết những thứ nhân vật biết. Đặc trưng của phim này là không có flash back (hồi tưởng), do đó không thể giải thích sâu hơn quá khứ của nhân vật.

Đạo diễn nói vui: “Chúng tôi đã cài cắm rất nhiều về chuyện tình này, nhưng tôi sợ khán giả mải che mắt vì sợ nên không thấy được hết. Tôi muốn mọi người lên mạng thảo luận thật nhiều về các chi tiết bị giấu của 'Lầu chú Hỏa' và mỗi lần xem, các bạn lại tìm ra một chi tiết mới. Nếu phim được yêu thương, không chừng chúng tôi sẽ có phần 2”.

Trước khi vươn lên top 1, "Lầu chú Hoả" cũng luôn nằm trong top 3 doanh thu phòng vé từ ngày khởi chiếu

‘Trùm cuối’ kép hát: Làm khán giả sợ là một thành công

Được giao vai “trùm cuối” của "Lầu chú Hỏa" là cảm giác cực kỳ thú vị với Hồ Bảo Kha. Tuy nhiên, ngày phim ra rạp, anh có chút lo lắng khán giả che mắt vì sợ quá nhiều, liệu rằng có biết tới màn xuất đầu lộ diện đầy chấn động của anh ở cuối phim.

Trái ngược với sự lo ngại của nam diễn viên trẻ, nhiều khán giả dành cho anh kép hát sự quan tâm đặc biệt sau khi xem phim. Hồ Bảo Kha chia sẻ: “Mình rất hạnh phúc khi mọi người nhắc nhiều về nhân vật người tình kép hát, thắc mắc về những bí ẩn đằng sau nhân vật này".

Trước đó, từ những ngày trên trường quay, Hồ Bảo Kha cho biết, anh mừng vì tạo hình của mình đạt hiệu quả và bản thân dần có được cái thần của nhân vật. Hóa trang cũng là công đoạn mang lại cho anh nhiều hứng khởi trong thời gian nhập vai.

Vào hai ngày 20 và 21/6 tới, đoàn phim "Lầu chú Hỏa" tiếp tục có lịch cine tour tại các tỉnh miền Tây và TP HCM để gặp gỡ, giao lưu với khán giả.