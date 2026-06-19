Quảng bá tinh hoa văn hóa Việt Nam qua chương trình “Đạo học” tại UNESCO

ANTD.VN - Chương trình văn hóa “Đạo học” được tổ chức tại Trụ sở UNESCO (Paris, Pháp) đã góp phần quảng bá những giá trị đặc sắc của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, lan tỏa tinh thần hiếu học và bản sắc văn hóa Việt Nam tới cộng đồng quốc tế nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - UNESCO.

Ngày 17/6, tại Trụ sở UNESCO ở Paris (Pháp), trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - UNESCO (1976–2026), Ủy ban Quốc gia Việt Nam về UNESCO phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO tổ chức chương trình văn hóa “Đạo học” nhân dịp kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám.

Sự kiện diễn ra trong thời gian tổ chức kỳ họp Đại hội đồng các quốc gia thành viên Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Sự kiện đã thu hút hơn 200 đại biểu tham dự, trong đó có các Bộ trưởng, Trưởng đoàn các nước thành viên, đại diện hơn 100 quốc gia cùng đông đảo bạn bè quốc tế.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Việt Nam về UNESCO nhấn mạnh, Văn Miếu - Quốc Tử Giám với lịch sử gần một thiên niên kỷ là biểu tượng tiêu biểu của nền văn hiến Việt Nam, kết tinh truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng nhân tài. Theo ông, di sản này thể hiện niềm tin sâu sắc của dân tộc Việt Nam vào vai trò của giáo dục, tri thức và con người đối với sự phát triển bền vững.

Thứ trưởng Ngô Lê Văn phát biểu tại sự kiện.

Đặc biệt, 82 bia Tiến sĩ được UNESCO ghi danh là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới đã góp phần khẳng định giá trị nổi bật của Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong dòng chảy lịch sử và văn hóa dân tộc. Ngày nay, di tích này đã trở thành biểu tượng văn hóa của Thủ đô Hà Nội, minh chứng sinh động cho truyền thống coi trọng học vấn và nhân tài của Việt Nam.

Đồng thời, thứ trưởng Ngô Lê Văn khẳng định, bên cạnh Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long cũng là minh chứng tiêu biểu cho hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Hai di sản giữa lòng Hà Nội mang đến thông điệp chung về vai trò của văn hóa và giáo dục là nền tảng của hòa bình, phát triển bền vững và tương lai nhân loại.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ với UNESCO, Thứ trưởng Ngô Lê Văn khẳng định mối quan hệ đối tác giữa Việt Nam và UNESCO không ngừng được củng cố và phát triển. UNESCO luôn là người bạn đồng hành tin cậy của Việt Nam trong quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển. Trong khi đó, Việt Nam ngày càng thể hiện vai trò thành viên tích cực, có trách nhiệm đối với các mục tiêu chung của tổ chức.

Bạn bè quốc tế thích thú trước tranh Đông Hồ "Vinh quy bái tổ" của Việt Nam.

Đánh giá về ý nghĩa của di sản Việt Nam, ông Nayef Al-Fayez, Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO về Văn hóa cho rằng Văn Miếu - Quốc Tử Giám có giá trị về kiến trúc hay lịch sử, minh chứng cho truyền thống đề cao tri thức, giáo dục và học thuật của dân tộc Việt Nam. Theo ông, di sản không chỉ là ký ức của quá khứ, đây còn trở thành nguồn cảm hứng cho hiện tại và tương lai.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu quốc tế đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật “Đạo học” với nhiều hoạt động đặc sắc như triển lãm, âm nhạc, trình diễn áo dài và trải nghiệm di sản. Những bộ sưu tập áo dài của Minh Hạnh lấy cảm hứng từ truyền thống giáo dục Việt Nam đã truyền tải các giá trị Nhân – Lễ – Nghĩa – Trí – Tín, tôn vinh tinh thần học tập và hoàn thiện nhân cách.

Bên cạnh đó, phần trình diễn của nghệ sĩ Thanh Lam cùng các bộ sưu tập thổ cẩm Tây Bắc, A Lưới, Tây Nguyên và tơ lụa Việt Nam đã góp phần giới thiệu bức tranh đa dạng của nền văn hóa 54 dân tộc anh em tới bạn bè quốc tế.

Phần trình diễn của nghệ sĩ Thanh Lam cùng các bộ sưu tập thổ cẩm Tây Bắc, A Lưới, Tây Nguyên và tơ lụa Việt Nam.

Chương trình cũng dành không gian cho các hoạt động trải nghiệm tương tác với di sản, giúp khách mời trực tiếp tiếp cận những chất liệu, kỹ thuật và biểu tượng văn hóa truyền thống của Việt Nam. Các đại biểu quốc tế còn có cơ hội thưởng thức nhiều món ăn đặc trưng của Hà Nội và các vùng miền, qua đó cảm nhận sâu sắc hơn những giá trị văn hóa được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử.

Chương trình “Đạo học” là một trong những hoạt động tiêu biểu trong chuỗi kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - UNESCO, góp phần quảng bá hình ảnh Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Thăng Long - Hà Nội và văn hóa Việt Nam tới cộng đồng quốc tế, tiếp tục khẳng định hiệu quả của hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và UNESCO trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản vì hòa bình và phát triển bền vững.