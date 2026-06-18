Huỳnh Lập đã tìm 2 nhân vật chính cho phim mới thế nào?

Bắt đầu ấp ủ ý tưởng kịch bản ngay trong thời gian thực hiện "Nhà gia tiên", nhân dịp đến đặc khu Côn Đảo (TP.HCM) để thắp nhang cho các Anh hùng Liệt sĩ, Huỳnh Lập suy nghĩ khá nhiều về hình ảnh của người lính và thế hệ trẻ ngày nay, đồng thời đặt ra câu hỏi: Nếu một người trải qua chiến tranh và sống ở thời hòa bình bây giờ, nhưng ký ức vẫn ở thời chiến tranh thì sao? Ý tưởng về một bộ phim chứa đựng tình yêu đất nước càng được củng cố khi Huỳnh Lập cảm nhận sự nhiệt huyết của các bạn trẻ trong đại lễ 30/4 và 2/9, cùng với trải nghiệm tham gia 2 mùa của chương trình "Sao nhập ngũ".

Đạo diễn Huỳnh Lập trên trường quay "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu"

Ngay từ tựa để phim "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu", Huỳnh Lập đã lồng ghép ẩn ý về một câu chuyện giữa hai thế hệ - “nghỉ hè” đại diện cho thế hệ trẻ, còn “nghỉ hưu” là thế hệ ông bà trong gia đình. Nếu trong "Nhà gia tiên" (2025), khán giả đều ấn tượng với màn lấn sân điện ảnh của Phương Mỹ Chi, thì trong "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu", Huỳnh Lập lại tiếp tục tìm kiếm một gương mặt mới. “

Mọi người tưởng Lập vào vai Trí Bình, nhưng không, Lập sẽ lùi nhẹ một bước để hoá thân thành nhân vật phụ, dành đất diễn cho một nhân tố mới. Lập chọn một diễn viên có nguồn năng lượng để mình cảm nhận rõ nét về nhân vật Trí Bình, có sự hồn nhiên trong cách diễn và cuối cùng là có sức ảnh hưởng đến khán giả trẻ. Khi Cody Nam Võ casting xong, Lập và anh Lý Minh Thắng đều có cảm nhận Cody rất giống với nhân vật Trí Bình” - Huỳnh Lập chia sẻ về diễn viên Cody Nam Võ.

NSƯT Cao Minh tham gia "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu"

Với vai ông Thời - một cựu chiến binh, ông nội của Trí Bình, Huỳnh Lập ngỏ lời mời NSƯT Cao Minh: “Lập xem phim 'Địa đạo' và rất ấn tượng với chú Cao Minh. Chú có một phong thái rất ra dáng một người lính, với tinh thần của một người từng trải qua khoảng thời gian nhiều biến cố trong lịch sử. Khi liên lạc với chú, Lập cũng rất run và chỉ có tình cảm, ý tưởng kịch bản và thông điệp muốn mang đến cho khán giả, Lập gọi cho chú để nói những gì mình đang suy nghĩ trong lòng và hẹn chú gặp trực tiếp để chia sẻ sâu sắc hơn. Nhưng khoảng 2 tiếng sau, chú gọi lại và nói chú thích kịch bản này quá rồi, chú nhận lời luôn”.

Theo Huỳnh Lập, "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" vẫn khai thác đề tài tâm linh đời sống - yếu tố không thể thiếu trong các tác phẩm mà anh thực hiện. Nửa đầu phim, Huỳnh Lập phát huy điểm mạnh từ "Nhà gia tiên" khi xây dựng hình ảnh hơi hồi hộp, ám ảnh và pha trộn một chút ma mị. Nhưng "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" sẽ được đầu tư mạnh tay hơn "Nhà gia tiên" ở phần bối cảnh, kỹ thuật quay hình, thiết bị,...

Nhà sản xuất Hồng Tú cho biết: “Nhà gia tiên là câu chuyện chỉ gói gọn trong gia đình, trong một bối cảnh là căn nhà gia tiên, còn "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu", Lập và ê-kíp muốn thoát ra khỏi sự gò bó của một bối cảnh, mang tính chất rộng lớn hơn, quy mô hơn và khắc nghiệt hơn cho cả ê-kíp lẫn diễn viên. Lần đầu tiên, ê-kíp tiếp xúc với những thiết bị quay dưới nước, làm mưa trên diện rộng, huy động dàn xe cẩu,...”.

Huỳnh Lập còn khéo léo thể hiện đầy đủ yếu tố ngũ hành - kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ trong phần hình ảnh của bộ phim "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu". Giám đốc sáng tạo Lý Minh Thắng bày tỏ: “Nếu kể câu chuyện với sự tự hào về ông cha ta trong giai đoạn chiến tranh kết hợp với ngôn ngữ kể chuyện rất trẻ trung của Huỳnh Lập, thì cái gì kết nối hai điểm này lại với nhau? Ý tưởng phim của Huỳnh Lập rất nhất quán, nên ê-kíp cũng có cái để làm kim chỉ nam cho tinh thần và tông màu phim. Hiện tại phải rực rỡ như Trí Bình, nhiều màu sắc, trái ngược với ông Thời trong giai đoạn mặc áo lính màu xanh. Nhà sản xuất đã đầu tư rất lớn khi mời đến hai giám đốc hình ảnh với hai thế mạnh khác nhau để hỗ trợ và khai thác hết sức mạnh hình ảnh trong phim”.

Huỳnh Lập cho biết, ở "Nhà gia tiên", tình cảm gia đình, mối quan hệ giữa ông bà, cha mẹ và thế hệ con cháu được thể hiện rất rõ, đến "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu", anh chọn hướng đi rộng mở hơn: “Dù vậy, sự rộng mở này vẫn phát triển dựa trên nền tảng của gia đình. Đối với Lập, một gia đình êm ấm cùng với nhiều gia đình khác êm ấm thì mới có thể tạo ra một xã hội êm ấm. Và bộ phim này cũng sẽ phát triển theo định hướng đó - lấy câu chuyện gia đình rồi phát triển cao hơn nữa, từ yêu thương gia đình đến yêu thương hòa bình và đất nước. Lập cũng mong sau khi xem bộ phim, tất cả mọi người sẽ quay trở về gia đình, tiếp tục lan tỏa tình yêu thương và lòng biết ơn của những người con, những người cháu đến cha mẹ, ông bà”.

Phim điện ảnh "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" sẽ chính thức khởi chiếu từ ngày 21/8/2026 tại các cụm rạp trên toàn quốc, với suất chiếu đặc biệt từ 18h ngày 14/8 và cả ngày 15 - 16/8.