ANTD.VN - Chiều 17/6/2026, tại Hà Nội, kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Báo chí cách mạng với nhiệm vụ tuyên truyền Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”.

Chủ trì Hội thảo có các đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; PGS. TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Tham dự Hội thảo có lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tạp chí Cộng sản; Ban Giám đốc, Hội đồng Biên tập - Xuất bản, lãnh đạo các đơn vị Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cùng đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, đại diện các cơ quan báo chí, xuất bản và cơ sở đào tạo trên cả nước.

Hội thảo có sự tham dự của các đại biểu cùng đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, đại diện các cơ quan báo chí, xuất bản và cơ sở đào tạo trên cả nước.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khẳng định, trong suốt hơn một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, báo chí cách mạng Việt Nam luôn là một lực lượng tiên phong trong công tác tuyên truyền, quán triệt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Đồng chí nhấn mạnh, Văn kiện Đại hội XIV có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện những bước phát triển mới trong tư duy chiến lược của Đảng về con đường phát triển đất nước trong giai đoạn mới; là cơ sở chính trị, tư tưởng quan trọng để củng cố niềm tin, sự đồng thuận trong xã hội và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước. Trong bối cảnh Đại hội XIV của Đảng mở ra những định hướng chiến lược mới cho sự phát triển đất nước, công tác tuyên truyền Văn kiện Đại hội là yêu cầu cấp thiết và là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn xã hội.

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại hội thảo

Theo PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Hội thảo là dịp để tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò của báo chí cách mạng trong tuyên truyền Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền trên các loại hình báo chí; nhận diện những cơ hội, thách thức đặt ra trong bối cảnh chuyển đổi số; đồng thời đề xuất các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức và hình thức tuyên truyền, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống.

Tại Hội thảo, các tham luận đã đánh giá những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như: năng lực dự báo và đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch có lúc chưa thật sắc bén; phương thức tuyên truyền đôi khi còn khô cứng; ứng dụng công nghệ số chưa đồng đều; thiếu đội ngũ chuyên sâu về báo chí chính luận; sự phối hợp giữa báo chí với các cơ quan nghiên cứu lý luận và tuyên giáo có thời điểm chưa thật chặt chẽ.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định, Hội thảo đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với tinh thần khoa học, trách nhiệm và tâm huyết. Thành công của Hội thảo tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của báo chí cách mạng Việt Nam trên mặt trận tư tưởng, góp phần chuyển hóa tinh thần của Nghị quyết thành hành động cụ thể, tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Trên cơ sở kết quả thảo luận, đồng chí Trần Thanh Lâm nhấn mạnh một số định hướng lớn và giải pháp trọng tâm nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của báo chí cách mạng trong tuyên truyền Văn kiện Đại hội XIV trong thời gian tới.

Thứ nhất, phát huy vai trò xuyên suốt của báo chí cách mạng, tập trung cao độ cho nhiệm vụ đưa Văn kiện và Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống.

Thứ hai, đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương thức tuyên truyền Văn kiện gắn với chuyển đổi số toàn diện.

Thứ ba, chú trọng xây dựng đội ngũ “Nhà báo - Nhà lý luận - Nhà tuyên giáo hiện đại”.

Thứ tư, tăng cường sự phối hợp giữa báo chí và xuất bản, tạo thành mũi nhọn song hành tuyên truyền Văn kiện.

Thứ năm, đẩy mạnh thông tin đối ngoại, lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh, tầm nhìn, định hướng và thành tựu phát triển của Việt Nam ra thế giới.

Với truyền thống vẻ vang của nền Báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Lâm tin tưởng, các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục phát huy vai trò là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng, giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định định hướng tư tưởng, đồng thời đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo mạnh mẽ. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan báo chí với hệ thống chính trị sẽ giúp công tác tuyên truyền Văn kiện Đại hội XIV thực sự trở thành một đòn bẩy tư tưởng, củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Hội thảo đã góp phần làm sâu sắc những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong quá trình triển khai Văn kiện Đại hội XIV; đồng thời đề xuất những luận cứ khoa học phục vụ công tác hoạch định chủ trương, chính sách phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Kết quả của Hội thảo là nguồn tư liệu quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống.

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