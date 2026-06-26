Khởi tố 2 đối tượng “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”

ANTD.VN - Cơ quan điều tra - Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Quá trình điều tra xác định, cuối tháng 5-2026, đối tượng Ye Chong Jun (tức Diệp Sùng Tuấn) trú tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã nhập cảnh trái phép vào tỉnh Lào Cai với mục đích tìm địa điểm để hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Ye Chong Jun đã lôi kéo được 3 người Trung Quốc khác cùng nhập cảnh trái phép vào Lào Cai để hỗ trợ mình hoạt động phi pháp gồm: Liu Ming (trú tại Hồ Nam, Trung Quốc); Yuan Piao (trú tại Quý Châu, Trung Quốc); Liu Zi Xin (trú tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc).

Lực lượng Công an kiểm tra căn nhà các đối tượng thuê làm nơi lưu trú và thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến

Sau khi nhập cảnh trái phép, Ye Chong Jun biết bản thân và các đối tượng đều không có giấy tờ hợp pháp nên không thể tự thuê nơi lưu trú. Vì vậy, Ye Chong Jun đã liên hệ với Hoàng Thanh Huyền (SN 1997, trú tại xã Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang) nhờ đứng tên thuê nhà để cả nhóm lưu trú và làm địa điểm thực hiện hành vi lừa đảo.

Hoàng Thanh Huyền đã thuê 2 căn nhà tại đường An Dương Vương, phường Lào Cai và đường Trần Hưng Đạo, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai để cho Ye Chong Jun và 3 đối tượng người Trung Quốc ở lại trái phép.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai tống đạt quyết định và lệnh đối với Hoàng Thanh Huyền và Ye Chong Jun.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện, điều tra, xử lý. Đến ngày 23-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã thi hành các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thanh Huyền và Ye Chong Jun về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.