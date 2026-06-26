Người phụ nữ điều hành hàng loạt doanh nghiệp 'ma' để mua bán 4.700 hoá đơn khống

ANTD.VN - Cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố Hải Phòng vừa hoàn tất điều tra vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” với quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến hơn 4.700 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) được xuất khống trong suốt gần 20 năm hoạt động.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2005 đến tháng 4-2025, bị can Phạm Thị T.H. đã đứng ra thành lập, điều hành 23 doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế nhằm thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Để che giấu hành vi phạm tội, T.H. thuê nhiều cá nhân đứng tên thành lập doanh nghiệp, sau đó sử dụng các công ty này làm “bình phong” xuất bán hóa đơn GTGT ghi khống nội dung hàng hóa, dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu hợp thức hóa chứng từ, kê khai chi phí, trốn thuế hoặc gian lận thuế.

Quá trình điều tra xác định, các doanh nghiệp “ma” do T.H. điều hành đã xuất bán trái phép 4.725 số hóa đơn GTGT với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa thuế ghi khống lên tới hơn 1.610 tỷ đồng. Từ hoạt động phạm tội này, đối tượng thu lợi bất chính trên 1,36 tỷ đồng. Không chỉ trực tiếp điều hành đường dây, T.H. còn thuê thêm hai đối tượng khác tham gia hỗ trợ các hoạt động liên quan đến việc mua bán hóa đơn trái phép nhằm duy trì hoạt động trong thời gian dài.

Theo Cơ quan An ninh điều tra, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Các đối tượng đã lợi dụng sự thông thoáng trong thủ tục đăng ký doanh nghiệp, sử dụng nhiều doanh nghiệp “ma”, hoạt động có tổ chức, phân công vai trò cụ thể và vận hành trong thời gian dài nhằm che giấu hành vi vi phạm.

Hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT không chỉ gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước mà còn tạo điều kiện cho các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, hợp thức hóa chi phí, làm sai lệch số liệu tài chính của doanh nghiệp, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh.

Thực tiễn đấu tranh cho thấy, loại tội phạm này đang có xu hướng diễn biến ngày càng tinh vi hơn khi các đối tượng triệt để lợi dụng hóa đơn điện tử, giao dịch trực tuyến và công nghệ thông tin để che giấu hành vi phạm tội. Nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh vì lợi ích trước mắt đã tiếp tay hoặc tham gia sử dụng hóa đơn bất hợp pháp mà không lường hết hậu quả pháp lý có thể phải đối mặt. Từ vụ án trên, Phòng An ninh điều tra CATP Hải Phòng khuyến cáo các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tuyệt đối không mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi hành vi tiếp tay cho hoạt động mua bán hóa đơn trái phép đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý cần tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phân tích dữ liệu hóa đơn điện tử để kịp thời phát hiện các giao dịch bất thường. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an, cơ quan Thuế và các đơn vị liên quan trong công tác trao đổi thông tin, xác minh, xử lý vi phạm ngay từ khâu thành lập và hoạt động của doanh nghiệp.

Việc phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT nêu trên tiếp tục khẳng định quyết tâm của lực lượng Công an thành phố Hải Phòng trong đấu tranh với tội phạm kinh tế, bảo vệ sự minh bạch của môi trường kinh doanh, bảo đảm trật tự quản lý kinh tế và góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi gian lận, trốn thuế gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.