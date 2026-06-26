Hiệp đồng tuần tra xuyên đêm, giữ vững bình yên địa bàn

ANTD.VN - Công an phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội triển khai các tổ tuần tra khép kín địa bàn xuyên đêm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, giữ vững sự bình yên cho nhân dân.

Công an phường ô Chợ Dừa triển khai lực lượng phối hợp tuần tra xuyên đêm

Theo đó, các tổ công tác được tổ chức tuần tra, kiểm soát liên tục từ 19 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau trên toàn địa bàn phường. Các lực lượng tập trung tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực công cộng, địa điểm tập trung đông người và những khu vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi gây mất an ninh, trật tự.

Công an phường Ô Chợ Dừa phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động triển khai tuần tra khép kín địa bàn

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các tổ tuần tra chú trọng kiểm tra, phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, các hành vi gây rối trật tự công cộng, tụ tập đông người trái phép, mang, tàng trữ hoặc sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Việc triển khai lực lượng thường xuyên, liên tục đã góp phần chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để hình thành các điểm nóng, vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn.

Là địa bàn có nhiều tuyến giao thông huyết mạch, hệ thống ngõ ngách đan xen, các tuyến đường kết nối với khu vực trung tâm thành phố cùng các nhà ga đường sắt đô thị, phường Ô Chợ Dừa luôn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự. Đặc biệt, nguy cơ xuất hiện các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển phương tiện gây mất trật tự công cộng, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực hoặc vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ luôn được lực lượng Công an quan tâm theo dõi, kiểm soát chặt chẽ.

Hoạt động hiệp đồng tuần tra xuyên đêm giữa Công an phường Ô Chợ Dừa và Phòng Cảnh sát cơ động không chỉ nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm mà còn tạo sức răn đe mạnh mẽ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, trách nhiệm, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.