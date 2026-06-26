Công an Hà Nội tìm nguồn gốc xe máy tang vật vụ gây rối trật tự công cộng

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định phương tiện 2 bị can sử dụng trong vụ án mang BKS: 29P1 – 7923, màu sơn xanh; Số khung: RLHHC08092Y386467; Số máy: HC08E0386419. Cơ quan CSĐT đã tiến hành tra cứu phương tiện giao thông cơ giới đường bộ xác định xe mô tô trên được đăng ký ngày 17/4/2003 tại Phòng CSGT CATP Hà Nội, tên chủ xe: Đoàn Thu Hằng (Địa chỉ: Nguyễn Văn Cừ, Gia Lâm, Hà Nội. Nay là TDP 19, phường Bồ Đề, TP Hà Nội). Bà Hằng đã bán chiếc xe mô tô trên từ lâu (Không rõ bán cho ai).

Chiếc xe tang vật

Hiện tại, ông Huỳnh Công Tân SN 1978, trú tại thôn Lý Nhân, xã Hòa Phú, TP Hà Nội đang sử dụng chiếc xe mô tô trên. Quá trình làm việc, ông Tân trình bày đã mua chiếc xe mô tô trên khoảng 10 năm nay tại một cửa hàng mua bán xe máy cũ ở quận Hà Đông, TP Hà Nội, nhưng không nhớ địa chỉ cụ thể. Ông Tân không cung cấp được giấy tờ mua bán xe.

Để phục vụ quá trình xác minh nguồn gốc xe mô tô trên, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đề nghị ai là người bán đã bán chiếc xe mô tô trên cho ông Huỳnh Công Tân hoặc ai là chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp của phương tiện trên.

Mọi thông tin trao đổi, xin liên hệ đ/c Nguyễn Đức Hòa – Cán bộ thụ lý (Địa chỉ: CAX Hòa Phú, thôn Trung, xã Hòa Phú, TP Hà Nội; SĐT: 0972338113).