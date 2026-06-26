Đối tượng có hành vi hành hung người phụ nữ mang thai ra trình diện

Ngày 23-6, Công an phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.H. (SN 1994), trú tại phường Đào Viên, tỉnh Bắc Ninh về việc khoảng 21h15’ ngày 22-6, khi chị H. đang mua hoa quả tại cửa hàng “Vũ Thảo” (địa chỉ tại đường Quang Trung, tổ dân phố 1, phường Quế Võ) thì bị Nguyễn Văn T. (SN 1986), trú tại phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh chửi bới và tát, đấm vào phần đầu khiến chị H. bị hoa mắt, chóng mặt, bị thương phải vào Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Bắc Ninh để điều trị và theo dõi sức khỏe. Được biết, chị H. đang mang thai ở tuần thứ 32.

Đối tượng Nguyễn Văn T. tại cơ quan Công an

Ngay khi tiếp nhận đơn trình báo của bị hại, Công an phường Quế Võ đã khẩn trương xác minh, thu thập chứng cứ và lấy lời khai của các nhân chứng liên quan. Qua xác minh sơ bộ, Công an phường Quế Võ đã xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do mâu thuẫn cá nhân từ trước đó. Sau khi vụ việc xảy ra, đối tượng T. đã vào TP. HCM giải quyết việc cá nhân.

Nhận thấy đối tượng đã rời khỏi địa phương, Công an phường Quế Võ đã phối hợp với gia đình đối tượng để giải thích, vận động T. ra trình diện. Đến khoảng 14h30’ phút ngày 25-6, đối tượng Nguyễn Văn T. đã đến trụ sở Công an phường để làm việc.

Công an phường Quế Võ đang điều tra, xác minh vụ việc theo quy định của pháp luật.