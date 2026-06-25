Bắt 2 đối tượng 'găm' gần 5.000 viên ma túy tổng hợp

ANTD.VN - Công an phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa vừa bắt quả tang Đỗ Hải Sơn (SN 1985), trú tại tỉnh Sơn La, hiện ở xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa và Đỗ Thị Lương (SN 1987), trú xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa tàng trữ gần 5.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan.

Ngày 22-6, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 47, đoạn qua khu phố Phú Thọ 4, phường Hạc Thành, Công an phường Hạc Thành phát hiện, bắt quả tang Đỗ Hải Sơn và Đỗ Thị Lương đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Kiểm tra tại chỗ, lực lượng Công an thu giữ 3 túi nilon chứa 606 viên hồng phiến.

Mở rộng điều tra, Công an phường Hạc Thành đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng tại thôn Bách Lợi, xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Tang vật của vụ án

Đối tượng Đỗ Hải Sơn

Quá trình khám xét, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện, thu giữ 4.200 viên ma túy tổng hợp; 1 túi nilon chứa chất bột màu trắng nghi là heroin; 1 cân điện tử cùng nhiều tang vật có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an phường đã tạm giữ hình sự đối với Đỗ Hải Sơn và Đỗ Thị Lương, đồng thời hoàn thiện hồ sơ, chuyển vụ việc đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa thụ lý theo thẩm quyền.