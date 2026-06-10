"Nghiêm minh nhưng nhân văn" trong công tác cai nghiện ma túy

ANTD.VN - Chiều 10/6, tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội phối hợp Học viện Cảnh sát nhân dân đã tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Công tác cai nghiện ma túy theo thẩm quyền của lực lượng Công an nhân dân – Thực tiễn chuyển giao và yêu cầu hoàn thiện mô hình quản lý”.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 nhằm đánh giá kết quả bước đầu sau khi công tác cai nghiện được chuyển giao về lực lượng Công an, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

Thượng tá Đỗ Hồng Minh, Phó trưởng Phòng CSĐTTP về ma túy, CATP Hà Nội phát biểu khai mạc buổi tọa đàm khoa học

Phát biểu khai mạc, Thượng tá Đỗ Hồng Minh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP Hà Nội cho biết, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn Thủ đô vẫn diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Việc chuyển giao công tác cai nghiện về lực lượng Công an nhân dân đặt ra yêu cầu mới: vừa đấu tranh với tội phạm ma túy, vừa quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, tổ chức cai nghiện hiệu quả và bảo đảm quản lý sau cai bền vững.

Thượng tá, PGS.TS Trần Thị Thu Nga trình bày tham luận tại tọa đàm

Tại tọa đàm, Thượng tá, PGS.TS Trần Thị Thu Nga, Phó Trưởng khoa Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Học viện Cảnh sát nhân dân đã phân tích cơ sở pháp lý và thực tiễn triển khai công tác cai nghiện theo thẩm quyền của lực lượng Công an. Theo đồng chí, Luật Phòng, chống ma túy năm 2025 cùng các nghị định liên quan đã tạo hành lang pháp lý rõ ràng, quy định cụ thể về thời hạn cai nghiện, quyền lợi của người cai nghiện và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức. Đây là nền tảng để lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ mới bảo đảm nghiêm minh nhưng vẫn giữ tính nhân văn.

Thiếu tá Nguyễn Quang Long, Phó Trưởng Phòng 3, Cục Y tế, Bộ Công an phát biểu tại tọa đàm

Trao đổi về chủ đề này, đại diện Phòng nghiệp vụ Cục Y tế, Bộ Công an lại tập trung vào khía cạnh y tế – xã hội của công tác cai nghiện. Theo đó, việc chuyển giao không chỉ là thay đổi cơ quan quản lý mà còn đòi hỏi hoàn thiện mô hình phối hợp đa ngành giữa y tế, công an, gia đình và cộng đồng.

Đại diện Cục Y tế nhấn mạnh vai trò của lao động trị liệu, học nghề, hỗ trợ việc làm và giám sát điện tử trong phòng ngừa tái nghiện, đồng thời kiến nghị tăng cường nguồn lực y tế cho các cơ sở cai nghiện.

Trung tá Nguyễn Hữu Quý, Trưởng Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 TP Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn

Cũng tại tọa đàm, Chỉ huy Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội đã chia sẻ kinh nghiệm quản lý học viên sau thời gian chuyển giao. Quá trình triển khai cho thấy nhiều khó khăn như tâm lý mặc cảm của học viên, sự phối hợp chưa đồng đều từ gia đình, hạn chế về cơ sở vật chất và nhân lực... Tuy nhiên, bằng sự kiên trì và tinh thần trách nhiệm, nhiều học viên đã có chuyển biến tích cực, từng bước hướng tới tái hòa nhập cộng đồng.

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Không khí tọa đàm đã diễn ra nghiêm túc nhưng cởi mở. Các đại biểu, cán bộ tham dự thẳng thắn trao đổi những vướng mắc trong quá trình triển khai công tác cai nghiện theo thẩm quyền mới, từ quản lý hồ sơ, tổ chức điều trị đến cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng và cộng đồng. Nhiều vấn đề thực tiễn đã được phân tích, giải đáp cụ thể, góp phần làm rõ những yêu cầu cấp thiết trong việc hoàn thiện mô hình quản lý cai nghiện.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Kết luận tọa đàm, các ý kiến đều thống nhất khẳng định định hướng “nghiêm minh nhưng nhân văn” trong công tác phòng, chống ma túy: kiên quyết đấu tranh với tội phạm, đồng thời chú trọng quản lý, hỗ trợ người nghiện vượt qua khó khăn và tái hòa nhập cộng đồng. Đây được xem là bước đi quan trọng trong quá trình chuyển giao thẩm quyền, đồng thời tạo cơ sở để lực lượng Công an tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả, tính bền vững và nhân văn của mô hình quản lý cai nghiện trong thời gian tới.