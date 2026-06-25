Từ video trên mạng xã hội, làm rõ nhóm đối tượng mang hung khí đi gây rối

ANTD.VN - Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa làm rõ nhóm đối tượng thanh - thiếu niên điều khiển xe máy tốc độ cao, mang theo hung khí đi gây rối trật tự công cộng.

Khoảng 21 giờ ngày 13-6, trên mạng xã hội đăng tải video ghi lại hình ảnh một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, mang theo hung khí, di chuyển với tốc độ cao tại khu vực cầu Đầm Vạc, thuộc phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. Hành vi trên tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và gây tâm lý lo lắng trong quần chúng nhân dân.

Nhóm thanh thiếu niên cùng số hung khí

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các tổ công tác khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, Công an phường Vĩnh Phúc làm rõ nhóm gồm 6 thanh thiếu niên, gồm: T.N.H (SN 2008, trú tại xã Tam Dương); Đ.C.H (SN 2008); N.A.Đ (SN 2009); Đ.Đ.A.Đ (SN 2008); P.T.K (SN 2008) và Đ.H.Đ (SN 2009), đều trú tại xã Hoàng An.

Kết quả xác minh cho thấy, nhóm thanh - thiếu niên trên đã sử dụng nhiều xe mô tô không gắn biển kiểm soát, tụ tập thành đoàn và mang theo các hung khí tự chế gồm gậy sắt dài gắn dao quắm. Nhóm này chuẩn bị sẵn hung khí để tham gia đánh nhau nếu gặp các nhóm thanh thiếu niên khác. Trong quá trình di chuyển, nhóm đối tượng đi qua nhiều địa bàn trước khi xuất hiện tại khu vực cầu Đầm Vạc.

Công an phường Vĩnh Phúc đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; đồng thời phối hợp với gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương để giáo dục, quản lý các trường hợp thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm.