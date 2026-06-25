ANTD.VN - Nhằm chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trong hoạt động ngân hàng và giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Công an phường Hà Đông (Hà Nội) đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Hà Tây tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng ngừa tội phạm cướp tài sản tại ngân hàng.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Trung tá Trần Việt Dũng, Phó Trưởng Công an phường Hà Đông; ông Phạm Xuân Phong, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Hà Tây; cùng đại diện cán bộ các tổ nghiệp vụ Công an phường Hà Đông và cán bộ, công nhân viên, lực lượng bảo vệ ngân hàng.

Các đại biểu tham dự hội nghị tuyên truyền phòng ngừa tội phạm cướp tài sản tại ngân hàng

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, chỉ huy Công an phường Hà Đông đã trực tiếp thông tin, đánh giá toàn diện tình hình tội phạm cướp tài sản tại các ngân hàng; phân tích sâu các phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, manh động của các đối tượng phạm tội, qua đó giúp cán bộ, nhân viên ngân hàng nâng cao khả năng nhận diện nguy cơ, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Trung tá Trần Việt Dũng, Phó Trưởng Công an phường Hà Đông thông tin cách nhận diện tội phạm để có thể chủ động ngăn chặn, phòng ngừa

Nhân viên bảo vệ của ngân hàng đưa ra những câu hỏi xử lý tình huống

Hội nghị góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm cướp tài sản, củng cố mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an và các cơ sở tín dụng

Thông qua hội nghị tuyên truyền, một lần nữa khẳng định vai trò chủ động, sâu sát, quyết liệt của Công an phường Hà Đông trong công tác nắm tình hình, phòng ngừa từ cơ sở

Bên cạnh đó, lực lượng Công an phường đã tập trung hướng dẫn kỹ năng phát hiện đối tượng nghi vấn, kỹ năng phòng vệ, kích hoạt hệ thống báo động, quy trình báo tin và phối hợp xử lý các tình huống khẩn cấp khi xảy ra cướp tại các phòng giao dịch ngân hàng; đồng thời kiểm tra, đánh giá thực trạng triển khai các biện pháp, phương tiện kỹ thuật phòng chống tội phạm tại đơn vị, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và trực tiếp hướng dẫn sử dụng hiệu quả các trang thiết bị, công cụ hỗ trợ trong công tác bảo vệ mục tiêu.

Thông qua hội nghị tuyên truyền, một lần nữa khẳng định vai trò chủ động, sâu sát, quyết liệt của Công an phường Hà Đông trong công tác nắm tình hình, phòng ngừa từ cơ sở; đồng thời thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm và sự chủ động học hỏi của tập thể cán bộ, nhân viên và lực lượng bảo vệ Agribank trong việc nâng cao năng lực tự phòng, tự quản.

Hoạt động không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm cướp tài sản nói riêng, mà còn tiếp tục củng cố mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an và các cơ sở tín dụng, xây dựng thế trận an ninh vững chắc ngay từ cơ sở, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn phường Hà Đông.