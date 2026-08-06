Làm rõ nhóm 22 đối tượng mang hung khí đi hỗn chiến

ANTD.VN - Công an xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên phối hợp với các đơn vị điều tra, làm rõ vụ hỗn chiến có sự tham gia của 22 thanh, thiếu niên.

Ngày 31-5-2026, tại khu vực thôn An Xá, xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên xảy ra vụ việc nhiều thanh, thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí, tham gia hỗn chiến, gây mất an ninh, trật tự, làm một số người bị thương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hưng Hà đã khẩn trương điều tra, truy xét, từng bước làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc và vai trò của từng đối tượng.

Các đối tượng và hung khí sử dụng tham gia hỗn chiến

Quá trình điều tra xác định có 22 đối tượng thanh, thiếu niên tham gia vụ hỗn chiến. Hành vi của các đối tượng không chỉ gây mất an ninh, trật tự công cộng mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người dân.

Ngày 31-7 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra mở rộng vụ án và thực hiện các thủ tục tố tụng để khởi tố các bị can theo đúng quy định của pháp luật.