Khởi tố ca sĩ Nguyễn Thị Hiền và Giám đốc Công ty Truyền thông Unicorn

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. HCM đã khởi tố nữ ca sĩ Nguyễn Thị Hiền - chủ kênh Youtube 'Phương Diễm Huyền' và Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông và giải trí Unicorn Việt Nam.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Thị Hiền hợp tác với Công ty BH Media quản lý kênh Youtube “Phương Diễm Huyền” có quy mô với hàng trăm nghìn người theo dõi, đăng tải hàng nghìn video clip nhạc Bolero, trữ tình. Trong thời gian dài, Hiền đã sử dụng, đăng tải nhiều tác phẩm âm nhạc của các tác giả (trong đó có nhiều video đạt hàng triệu lượt xem) lên kênh Youtube của mình mà không xin phép, không trả tiền bản quyền theo quy định.

Hành vi xâm phạm bản quyền nghiêm trọng này đã gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng cho các tác giả, đồng thời giúp đối tượng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ nền tảng mạng xã hội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật đối với Nguyễn Thị Hiền về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan". Được biết, Nguyễn Thị Hiền là ca sĩ tự do, sở hữu kênh Youtube "Phương Diễm Huyền".

Bị can Nguyễn Thị Hiền

​Cũng trong thời gian này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM còn điều tra vụ án Nguyễn Thành Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông và giải trí Unicorn Việt Nam, đơn vị quản lý và vận hành kênh Youtube "liveshowunicorn2988" (hợp tác với Công ty BH Media). Kênh Youtube này có quy mô lớn, đăng tải gần 1.000 video và thu hút hàng trăm triệu lượt xem.

Bị can Nguyễn Thành Hiệp

​Từ năm 2021 đến năm 2026, Hiệp đã sử dụng, đăng tải trái phép hàng trăm tác phẩm âm nhạc của nhiều tác giả là thành viên Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam lên kênh Youtube của mình mà không xin phép, không trả tiền bản quyền theo quy định (trong đó có hơn 200 video vi phạm).

Hành vi xâm phạm bản quyền nghiêm trọng này đã gây thiệt hại hơn 100 triệu đồng tiền bản quyền cho các tác giả, đồng thời giúp đối tượng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ nền tảng mạng xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật đối với Nguyễn Thành Hiệp về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".