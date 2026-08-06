Cặp vợ chồng quản lý quán karaoke cung cấp dịch vụ "bay lắc" khép kín lĩnh án tù

ANTD.VN - Tòa án nhân dân TP Hà Nội ngày 5-8 mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 50 bị cáo trong vụ “bay lắc” tại quán karaoke, thu lời bất chính hơn 6 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, 3 bị cáo (cùng trú tại xã Ô Diên, Hà Nội) gồm: Hoàng Đức Phú (SN 1970), Nguyễn An Việt (SN 1988, cháu ruột của bị cáo Phú), Nguyễn Thị Ngọc Hà (SN 1970, vợ bị cáo Việt) và 47 bị cáo liên quan bị truy tố về các tội: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” và “Không tố giác tội phạm”.

Theo hồ sơ vụ án, sáng 28-6-2025, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra quán karaoke Quỳnh Trang tại địa chỉ Cụm 5, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng (nay là Cụm 5, xã Ô Diên, TP. Hà Nội) phát hiện 55 đối tượng có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó 46 đối tượng dương tính với chất ma túy Ketamine, MDMA.

Phiên tòa xét xử cặp vợ chồng và đồng phạm tổ chức cho khách hát karaoke "bay lắc".

Cơ quan Công an đã thu giữ được 7 túi nilon dạng túi zip, bên trong chứa 5,191 gam ma túy Ketamine, 1 viên và 4 mảnh viên “thuốc lắc” là ma túy MDMA, có tổng khối lượng 1,746 gam, nhiều đĩa men sứ, đĩa thủy tinh trên đĩa có bám dính ma túy Ketamine, thẻ nhựa, ống hút được cuộn bằng tờ tiền và một số đồ vật khác liên quan đến việc sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Không tố giác tội phạm”; khởi tố 53 bị can về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Không tố giác tội phạm, Mua bán trái phép chất ma túy, Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm". Do vụ án có 3 bị can dưới 18 tuổi nên cơ quan điều tra (CQĐT) đã tách thành vụ án riêng điều tra, truy tố, xét xử theo đúng quy định pháp luật. Còn 50 bị cáo được đưa ra xét xử trong vụ án này.

Tụ điểm “bay lắc” tại quán karaoke không phép

Quá trình xét xử cho thấy, quán karaoke Quỳnh Trang được vợ chồng Hoàng Đức Phú, Dương Thị Minh Đức xây dựng từ năm 2018, trong đó tầng 6 để lại làm nơi tiếp khách, tiếp đối tác kinh doanh, công việc khác và nghỉ ngơi khi không về nhà. Xây dựng xong đúng vào dịch COVID-19 nên không kinh doanh được và chưa được cấp giấy phép kinh doanh karaoke.

Khoảng tháng 9-2023, Phú giao quán cho vợ chồng cháu ruột mình là Nguyễn An Việt, Nguyễn Thị Ngọc Hà quản lý, kinh doanh karaoke và trả lương cho Việt 10 triệu đồng/tháng, Hà 5 triệu đồng/tháng. Việt làm quản lý chung điều hành mọi hoạt động của quán, còn Hà làm thu ngân, quản lý, hạch toán thu, chi tiền kinh doanh quán karaoke Quỳnh Trang. Phú chỉ đạo Việt tiền lãi kinh doanh karaoke của quán sẽ chuyển vào tài khoản ngân hàng của Dương Thị Minh Đức (vợ Phú).

Ban đầu, Việt kinh doanh hát nhưng sau do ít khách, lại có nhiều khách hát có nhu cầu sử dụng ma túy tại phòng hát và sau nhiều lần Việt đề nghị, Phú đã đồng ý cho phép cháu nhận thêm khách quen đến quán sử dụng ma túy, “bay lắc” tại phòng hát.

Việt, Hà thuê Chu Văn Hương, Đinh Văn Giang, Đinh Thành Tuân, Hà Văn Hùng làm nhân viên phục vụ tại quán, trả lương 5 triệu đồng/tháng với công việc là dọn dẹp, sắp xếp phòng, chuẩn bị dụng cụ sử dụng ma túy, bố trí nhân viên nữ phục vụ khách sử dụng ma túy.

Vợ chồng Nguyễn An Việt và đồng phạm bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Cung cấp ma túy và nhân viên nữ phục vụ

Khi có khách gọi điện đặt phòng sử dụng ma túy, “bay lắc”, Hà hỏi Việt có nhận không. Nếu Việt đồng ý, Hà báo cho Hương, Tuân, Hùng, Giang chuẩn bị phòng cho khách gồm bia, nước ngọt, hoa quả, đồ ăn khô, đĩa sứ, khò ga, thẻ cào, tẩu hút để sử dụng ma túy, "bay lắc”. Thông quan Hương, Giang, khách mua ma túy khách của Việt.

Khi khách có nhu cầu gọi nhân viên nữ phục vụ việc sử dụng ma túy, "bay lắc" cùng, Việt, Hà chỉ đạo Hùng thông qua nhóm Zalo của quán sẽ điều nhân viên nữ ở tại phòng trên tầng 6, tầng 7 của quán xuống quầy gặp Hà hoặc nhân viên đứng quầy, ghi giờ và để điện thoại tại quầy lên phòng hát phục vụ khách sử dụng ma túy.

Nếu quán thiếu nhân viên nữ phục vụ khách sử dụng ma túy, "bay lắc” thì nhân viên nam sẽ báo Hà để gọi nhân viên nữ bên ngoài đến quán phục vụ khách sử dụng ma túy. Hà tính giá phòng hát karaoke không sử dụng ma túy là 250.000 - 300.000 đồng/giờ; phòng hát có sử dụng ma túy, "bay lắc" có giá 400.000 đồng/giờ; nhân viên nữ phục vụ khách là 300.000 đồng/ca (1,5 giờ), trong đó Hà cắt lại 50.000 đồng/ca để phục vụ việc ăn, ở…

Cơ quan tố tụng kết luận, trong thời gian từ tháng 9-2023 đến tháng 6-2025, các bị cáo Hoàng Đức Phú, Nguyễn An Việt, Nguyễn Thị Ngọc Hà cùng đồng phạm đã nhiều lần tổ chức cho nhiều khách cùng nhau tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các phòng hát quán karaoke Quỳnh Trang với thủ đoạn lợi dụng hình thức hoạt động kinh doanh hát karaoke và thu lời bất chính hơn 6,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, Phú còn tàng trữ trái phép 1 bộ da Hổ là bộ phận không thể tách rời của sự sống động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ thuộc Nhóm IB về quản lý các loài nguy cấp, quý, hiếm. Do vậy, Phú bị truy cứu trách nhiệm hình sự thêm tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”…

Sau 1 ngày xét xử, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn An Việt (quản lý điều hành quán karaoke Quỳnh Trang) 9 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, 8 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt là 17 năm tù. Ngoài ra, bị cáo này còn phải tổng hợp với hình phạt 15 tháng tù của một bản án trước đó nên Nguyễn An Việt phải chấp hành hình phạt chung của cả 2 bản án là 18 năm 3 tháng tù.

Vợ bị cáo Việt là bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Hà bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Chủ quán karaoke Hoàng Đức Phú bị tuyên phạt 9 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, 1 năm tù về tội “ Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”. Tổng hợp hình phạt chung cả 2 tội là 10 năm tù.

37 bị cáo bị Tòa tuyên phạt các mức án từ 7 năm tù đến 16 năm tù về các tội: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy”. 10 bị cáo còn lại trong vụ án đều bị tuyên phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Không tố giác tội phạm”.