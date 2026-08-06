Buôn bán hơn 1.000 sản phẩm thời trang giả mạo nhãn hiệu, người phụ nữ bị khởi tố

ANTD.VN -Tại cơ quan Công an, Hương thừa nhận đã mua hơn 1.000 sản phẩm thời trang giả mạo nhãn hiệu các thương hiệu nổi tiếng, mục đích bán kiếm lời.

Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hương (SN 1985, trú tại thôn 6, xã Phù Đổng, TP. Hà Nội), để điều tra về hành vi Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Lực lượng liên ngành kiểm tra cơ sở kinh doanh của bà Hương

Thực hiện kế hoạch phối hợp liên ngành về hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh, Đội Quản lý thị trường số 8 – Chi cục QLTT TP. Hà Nội phối hợp Công an xã Phù Đổng tiến hành kiểm tra Cơ sở kinh doanh tại địa chỉ khu công nghiệp Ninh Hiệp, xã Phù Đổng, do Nguyễn Thị Hương làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Hương không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định. Qua kiểm tra hàng hóa và hóa đơn, chứng từ liên quan, lực lượng liên ngành bước đầu ghi nhận hàng hóa đang bày bán tại cơ sở có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Dior, Hermes.

Tổng số hàng hóa tại cơ sở gồm 1.040 sản phẩm; tổng trị giá hàng hóa theo giá niêm yết là hơn 285 triệu đồng. Toàn bộ số hàng hóa đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, và theo lời khai của chủ cơ sở thì được mua trôi nổi trên thị trường để bán kiếm lời.

Đội Quản lý thị trường số 8 đã có văn bản gửi các pháp nhân liên quan để xác định nguồn gốc số hàng hóa. Kết quả phúc đáp có chung xác nhận toàn bộ hàng hóa là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Trước tính chất sự việc, Đội Quản lý thị trường số 8 đã hoàn thiện hồ sơ và chuyển tang vật thu giữ đến Công an xã Phù Đổng để xử lý theo thẩm quyền.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hương về hành vi Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Chỉ huy Công an xã Phù Đổng cho biết, triển khai thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; cùng hướng dẫn, chỉ đạo của CATP, trong gần 2 tháng qua, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng CATP, Cơ quan Quản lý thị trường tăng cường nắm tình hình, và qua đó đã tập trung đấu tranh, khởi tố 2 vụ án xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Động thái quyết liệt này góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã Phù Đổng – nơi có nhiều trung tâm thương mại và chợ Ninh Hiệp kinh doanh hàng hóa, quần áo lớn nhất miền Bắc.