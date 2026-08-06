Đôi vợ chồng dựng hiện trường giả sau khi trộm cắp tài sản

ANTD.VN -Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tô Văn Tuấn (SN 1998, trú tại xã An Nông) và Bùi Thị Lam (SN 1991, trú tại xã Thọ Bình) để điều tra, làm rõ hành vi "Trộm cắp tài sản"...

Ngày 26-7-2026, Công an xã Thọ Ngọc tiếp nhận tin báo của chị L.T.B, chủ khu nhà trọ ở thôn Thọ Tiến về việc một phòng trọ bị kẻ gian phá khóa, lấy trộm một máy tính xách tay và một quạt tích điện, tổng giá trị tài sản khoảng hơn 10 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Thọ Ngọc đã khẩn trương vào cuộc và tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh làm rõ vụ việc. Theo kết quả xác minh ban đầu, người đầu tiên phát hiện vụ trộm trên là vợ chồng Tô Văn Tuấn và Bùi Thị Lam ở cùng xóm trọ. Theo trình báo của Tuấn và Lam, phòng trọ của họ cũng bị đập khóa, đồ đạc bị xáo trộn và mất trộm 500.000 đồng.

Tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Thọ Ngọc phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường và nhanh chóng làm rõ bản chất vụ việc. Trước những tài liệu, chứng cứ, vợ chồng Tô Văn Tuấn và Bùi Thị Lam thừa nhận là thủ phạm đã gây ra vụ trộm cắp tài sản tại phòng trọ kế bên, đồng thời dựng hiện trường giả vụ mất trộm ở phòng trọ của mình để đánh lạc hướng cơ quan điều tra .

Đối tượng Bùi Thị Lam, Tô Văn Tuấn cùng tang vật

Theo lời khai của các đối tượng, chiều 25-7, khi thấy chủ phòng trọ kế bên không có nhà, cả 2 đã phân công Lam đứng ngoài hành lang cảnh giới, còn Tuấn phá khóa vào phòng, trộm cắp một chiếc máy tính xách tay và một quạt tích điện rồi mang về cất giấu tại nhà ở xã Thọ Bình. Sau khi cất giấu tài sản, cả hai quay trở lại khu trọ để tạo hiện trường giả. Tuấn dùng công cụ đập hỏng khóa phòng của mình, lục tung tủ quần áo, làm xáo trộn đồ đạc rồi gọi điện thông báo cho chủ khu trọ bị trộm đột nhập.